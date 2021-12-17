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Вернуться к выпуску отборных процессоров Intel может с разогнанным до 5,2 ГГц Core i9-12900KS
Предполагается, что это необходимо для конкуренции с процессорами AMD Ryzen, оснащенными 3D-кэшем.
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От компании AMD в ближайшее время ожидают презентации процессоров AMD Ryzen с технологией трехмерной компоновки 3D V-Cache для размещения дополнительного кэша поверх чиплета с ядрами. Увеличенный кэш 3-го уровня должен повысить игровую производительность процессоров до 15% и усилить позиции компании в конкуренции с новейшими процессорами Intel Alder Lake-S. В свою очередь, на обновленные процессоры AMD компания Intel может подготовить отборные версии флагманских моделей Core i9-12900KS — такова информация ресурса VideoCardz.

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Отмечается, что Intel не выпускала варианты KS со времен процессоров Core i9-9900KS, таким образом, если слухи верны, к тактике отбора чипов для предполагаемых моделей Core i9-12900KS компания вернется впервые за три последних поколения. По данным VideoCardz, отборные модели будут поддерживать форсирование частоты по всем ядрам до 5,2 ГГц — это на 200 МГц выше, чем у стандартной модели Core i9-12900K.

#intel #процессоры #intel alder lake-s
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