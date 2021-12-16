Производительность электронной «начинки» автономных транспортных средств будет возрастать до серверного уровня.

Компания Samsung Electronics представила широкую линейку памяти для автономных электромобилей следующего поколения. Новые решения Samsung отвечают требованиям глобального стандарта AEC-Q100 и могут стабильно работать в диапазоне температур от -40°C до +105°C.

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В числе новых продуктов твердотельный накопитель в BGA исполнении с поддержкой интерфейса PCIe Gen3 и протокола NVMe объемом 256 ГБ, чипы DRAM памяти DDR4 и GDDR6 объемом 2 ГБ для высокопроизводительных информационно-развлекательных систем, последняя вместе с флэш памятью 128 ГБ стандарта UFS также предлагается для систем автономного вождения.

Контроллер и прошивка твердотельного накопителя обеспечивают скорости последовательного чтения и записи 2100 МБ/с и 300 МБ/с, что в семь и два раза соответственно выше, чем у современных eMMC. Пропускная способность предлагаемых вариантов GDDR6 достигает 14 Гбит/с на контакт. Новые продукты находятся в серийном производстве.

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Samsung представляет решения для автомобильной памяти, ранее использовавшиеся в серверах и ускорителях ИИ. «Усиленная линейка памяти Samsung станет важным катализатором дальнейшего ускорения перехода к эре “серверов на колесах”», — сказал Джинман Хан (англ. Jinman Han), исполнительный вице-президент и глава подразделения глобальных продаж и маркетинга памяти компании Samsung Electronics. Это помогает проложить путь к более безопасному автономному вождению, скорость обработки большого объема данных с датчиков систем автономного вождения критически важна для безопасности. «…То, что раньше было семи-восьмилетним жизненным циклом, теперь сжимается до трех-четырех лет, и в то же время требования к производительности и емкости повышаются до уровня, характерного для серверов», — подчеркнул специалист.