Вероятно, это APU семейства Rembrandt с графикой RDNA 2.

Похоже в базе данных бенчмарка CrossMark обнаружили результаты первого процессора AMD Ryzen с поддержкой оперативной памяти нового поколения, о находке сообщил Twitter @BenchLeaks. Восьмиядерный инженерный образец AMD с идентификатором 100-000000560-40_Y работал в неизвестном устройстве компании ASUS с кодовым обозначением M3402RA, возможно, это новый ноутбук ASUS в серии Vivobook, отмечает ресурс Tom’s Hardware, также подчеркивая, что разрешение дисплея 2560×1600, зафиксированное в базе данных, распространено среди ноутбуков.

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Вывод о том, что система оборудована памятью DDR5 или LPDDR5 следует из зафиксированной скорости ее работы — 4800 МГц. Вместе с остальными данным это позволяет предположить, что перед нами представитель семейства Rembrandt. По слухам, эти APU должны получить поддержку памяти DDR5/LPDDR5 и встроенную графику на базе архитектуры RDNA 2, что, пожалуй, является основным их достоинством, поскольку с точки зрения вычислительной производительности ядер особых улучшений не ожидается — процессорам приписывают прежнюю, но обновленную архитектуру Zen3+. Результаты инженерный образец AMD пока показывает на уровне текущего поколения мобильных процессоров: общий результат 100-000000560-40_Y составил 1436 баллов, максимальный результат AMD Ryzen 7 5800H в базе данных CrossMark — 1413 баллов.