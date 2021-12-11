Кружащие над заводами Tesla дроны засняли новый прототип Cybertruck с очистителем лобового стекла, абсолютно не вписывающимся в дизайн.

Очередной прототип Tesla Cybertruck заметили на испытательной трассе американского завода компании в городе Фримонт, штат Калифорния. Видео, записанное с дрона и опубликованное на YouTube пользователем Chile Al100, позволяет рассмотреть пикап с разных ракурсов. Пользователи сразу отметили наличие боковых зеркал и очистителя лобового стекла, которые явно не вписываются в общий футуристический дизайн электромобиля.

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К обсуждению этих элементов в Twitter присоединился глава Tesla Илон Маск (англ. Elon Musk), специалист объяснил, что наличие боковых зеркал регламентируется законами, но после покупки владельцы вправе вносить изменения в свои транспортные средства: «По закону производители должны поставлять автомобили с боковыми зеркалами, но владельцы могут модифицировать свои автомобили». Первоначально планировалось, что в Cybertruck зеркала заменят специальными камерами.

В большей степени Маска интересует очиститель лобового стекла: «Больше всего меня беспокоит стеклоочиститель. Простого решения нет. Складной стеклоочиститель, который убирается в передний багажник, был бы идеальным, но он сложен». Действительно, текущая реализация выглядит неуместно на гладкой фронтальной плоскости, образованной огромным лобовым стеклом и капотом. У компании есть патенты на конструкции дворников с электромагнитным приводом, системой обнаружения осадков и даже лазерными очистителями, вероятно, эти варианты пока не рассматриваются для электропикапа. Tesla планирует начать массовое производство Cybertruck в конце 2022 года, но похоже, что у компании еще достаточно нерешенных проблем.





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Источники: SlashGear, Teslarati, Chile Al100 YouTube.