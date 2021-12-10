Можно разглядеть одну из настольных видеокарт.

Корпорация Intel решила напомнить о своем возвращении на рынок высокопроизводительной дискретной графики и приняла участие в церемонии The Game Awards с небольшой демонстрацией работы игр на ее будущих графических ускорителях Arc Alchemist. Демонстрация не содержит каких-либо технических деталей, за сообщением «В игру вступает новый участник» демонстрируется нарезка игрового процесса Riders Republic, Age of Empire 4, Back 4 Blood, Rift Breaker, Hitman III и Arcadegeddon, а также напоминания о поддержке умного масштабирования XeSS, трассировки лучей и улучшениях для потоковой передачи игр.

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В конце компания демонстрирует красивый рендер с ноутбуком и настольным компьютером на базе графики Intel Arc, напоминая, что поставки графических процессоров Arc Alchemist клиентам начнутся с первого квартала следующего года. Может ли это означать, что графика для настольных ПК также появится в первом квартале? Ранее предполагалось, что настольные продукты появятся позже. Также можно обратить внимание на графический ускоритель Arc в настольном ПК, похоже, что модель использует один 8-контактный разъем дополнительного питания, сообщает VideoCardz.