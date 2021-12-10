Чтобы избежать путаницы между версиями подписок для различных устройств.

Microsoft внесла изменения в планы игровой подписки Xbox Game Pass. Стандартный план был разделен на две категории — отдельно для ПК и консолей. План подписки для ПК переименовали, теперь он называется PC Game Pass, что может помочь избежать путаницы между версиями подписок для ПК и консолей, которые отличаются библиотеками игр и доступом к различным сервисам. Так PC Game Pass включает доступ к подписке EA Play, доступ к библиотеке игр EA на консолях присутствует только в Xbox Game Pass Ultimate, который также включает Xbox Live Gold, необходимый для многопользовательских игр на консолях, и доступ к сервису облачных игр, для тех регионов где он поддерживается.

реклама

В логотипы подписок Microsoft не стала вносить изменения, PC Game Pass по-прежнему включает в себя значок Xbox. Это простое изменение, но оно сопровождалось почти трехминутным трейлером на церемонии награждения The Game Awards. К слову, следующими в подписку для ПК попадут Sniper Elite 5, Pigeon Simulator, Trek to Yomi и неизвестная игра от студии Hugecalf Studios.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Все RTX 3090 стоят намного более 300000р Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Более 10 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен RTX 3060 дешевеют на фоне снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде Дешевая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты

Источники: Engadget, Neowin.