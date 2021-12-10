Компания предложит модули со скоростью до 6200 МГц.

PATRIOT под торговой маркой VIPER готовит к началу продаж высокопроизводительные DDR5 DRAM модули оперативной памяти VIPER VENOM, передает TechPowerUp. Модули будут доступны в первом квартале 2022 года и предложат скорость в диапазоне от 4800 до 6200 МГц с комплектами емкостью от 16 до 32 ГБ. Любители игр и энтузиасты оценят не только скоростные показатели, но и эксклюзивную конструкцию радиатора VENOM в вариантах с RGB-подсветкой и без нее. Для синхронизации и настройки световых эффектов компания предложит обновленное фирменное программное обеспечение.

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Печатная плата каждого модуля состоит из десяти слоев, что обеспечивает превосходную целостность сигнала и непревзойденную стабильность, а высота всего модуля с системой охлаждения подбиралась для совместимости с большинством представленных на рынке процессорных кулеров.