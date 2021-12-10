Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
DDR5 комплекты PATRIOT VIPER будут доступны в первом квартале 2021 года
Компания предложит модули со скоростью до 6200 МГц.
анонсы и реклама
Крутейшая 3060 Gigabyte Aorus появилась по норм цене
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
3060 Gigabyte Gaming намного дешевле чем везде
ASUS 3060 дешевеет после обвала крипты
ASUS 3060 Ti - смотри цену
Источник: VIPER Gaming / TechPowerUp

PATRIOT под торговой маркой VIPER готовит к началу продаж высокопроизводительные DDR5 DRAM модули оперативной памяти VIPER VENOM, передает TechPowerUp. Модули будут доступны в первом квартале 2022 года и предложат скорость в диапазоне от 4800 до 6200 МГц с комплектами емкостью от 16 до 32 ГБ. Любители игр и энтузиасты оценят не только скоростные показатели, но и эксклюзивную конструкцию радиатора VENOM в вариантах с RGB-подсветкой и без нее. Для синхронизации и настройки световых эффектов компания предложит обновленное фирменное программное обеспечение.

Источник: VIPER Gaming / TechPowerUp

реклама

Печатная плата каждого модуля состоит из десяти слоев, что обеспечивает превосходную целостность сигнала и непревзойденную стабильность, а высота всего модуля с системой охлаждения подбиралась для совместимости с большинством представленных на рынке процессорных кулеров.

#оперативная память #ddr5 #patriot #viper gaming #patriot viper
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Процессоры Epyc на архитектуре Zen 4 будут поддерживать 12-канальную оперативную память DDR5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российские майнеры выплатят в бюджет РФ 73 млн рублей и получат новый тариф на электричество
134
Предполагаемый создатель биткоина выиграл судебный процесс на сумму 56 млрд долларов США
23
Samsung Galaxy S22 окажется дешевле ожидаемой ранее цены
3
Японский стартап PowerX построит корабли для транспортировки энергии от ветряных электростанций
4
Google Chrome теряет рыночную долю, а Microsoft Edge занял третью строчку в рейтинге браузеров
13
Бюджетный Core i3-12100 за $100 оказался быстрее Ryzen 9 5950Х за $800 в одноядерном тесте CPU-Z
66
Топовая GeForce RTX 3090 Ti дебютирует через несколько недель, но RTX 3070 Ti 16 Гбайт её опередит
6
Энтузиаст запустил культовую The Elder Scrolls V с 1300 модификациями и трассировкой лучей в 8К
9
Volvo разрабатывает экраны которые будут занимать всё лобовое стекло автомобиля
9
Сегодня в сети Ethereum состоится хардфорк Arrow Glacier – Бомба сложности перенесена на 06.2022
23
Radeon RX 6500 XT получит всего 4 Гб GDDR6 и 64-битную шину, что сделает её непопулярной у майнеров
17
Высокие цены на видеокарты вынудили геймеров из РФ перейти на бюджетные GeForce GTX 1650/1050 Ti
15
Утечка: Epic Games Store в этом месяце раздаст четырнадцать игр — по одной в день
+
Стала известна дата дебюта доступной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050
15
Новые подробности и скриншоты S.T.A.L.K.E.R. 2: новая фракция, пси-олень, цветущая зона и многое другое
19
Видеокарта GeForce RTX 3090 с трудом вытянула Ведьмак 3 в разрешении 8К на максималках
15
Sony опубликовала системные требования к God of War на ПК – Ryzen 9 3950Х и GeForce RTX 3080 для 4К
19
DICE поделилась подробностями последнего в этом году обновления Battlefield 2042
7
Роскомнадзор заблокировал основной сайт Tor и не собирается останавливаться
27
Стали известны причины высокой стоимости материнских плат на чипсете Intel Z690
12

Популярные статьи

Игровые компьютеры больше не нужны - сообщает годовой отчет Global Gaming Market
82
Моё мнение: Intel Alder Lake - это успех, AMD снова отстает
92
О кастомных сборках Windows или худшее, что может произойти с вашим компьютером
65
Как Wargaming вычисляет читеров в игре World of Tanks и почему, по моему мнению, этого недостаточно
13
Windows 11 Pro за $15.43 – стартовала зимняя распродажа программного обеспечения
17
О микроволновом, лазерном, плазменном оружии и тепловых лучах - как фантастика приходит в нашу жизнь
65
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR4-3600 GoodRAM IRDM RGB IRG-36D4L18S/16GDC объемом 16 Гбайт
19
Как спасти сбережения от инфляции в 2021 году с помощью компьютерной техники
15
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
9
Заметки на полях: Жесткая машина рекламного PR на примере Halo Infinite от Microsoft
22

Сейчас обсуждают

BeeMaster
12:39
Оказалось, что пиндеть -- не мешки ворочать? А как дышал, как дышал... (С)
Илон Маск задумался о том, чтобы отойти от дел
Михаил
12:39
580 снята с производства в 2020 году. Битва с трупом?
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
jsth
12:38
Кстати, поинтересуйся на досуге полномочиями британской королевы.
Илон Маск задумался о том, чтобы отойти от дел
jsth
12:35
Ну да, США всех кинули со своим газом, т.к. в Азии больше платят. Такие вот бизнес-партнеры, настоящие джентльмены. Казалось бы косяк такой серьезный, надо исправлять, но они походу дальше продвинулис...
Илон Маск задумался о том, чтобы отойти от дел
Олег Северов
12:34
Стыдно спросить: а как они это сделали? И когда будут результаты?
В Госдуме прокомментировали запрет Tor-браузера: это абсолютное зло и с ним надо бороться
Dmitry Mitry
12:34
Да, выберем Навального, заживем снова как в 90-ые: зарплата 10$ в месяц, на улицах перестрелки посреди белого дня как в Сомали
Илон Маск задумался о том, чтобы отойти от дел
Civilizator
12:33
ковид - это вирус, а не бактерия
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M4 Wireless
Mikhail Doom
12:30
игра ценится не за уровень графония и скорость загрузки (она изначально вообще с дисков только воспроизводилась на ПС1, даже не с хдд, а тем более ссд), а за качественно проработанный, сюжет и его под...
Ремейк Final Fantasy VII на следующей неделе выйдет на PC, но только в Epic Games Store
Kasyan
12:30
Когда там уже китайский AMEC начнет поставлять 5-нм?! https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb/show/49505/kitajskaya-kompaniya-asml-obyavila-o-vypuske-oborudovaniya-dlya-proizvodstva-chipov-po-5-nm-tehpro...
SMIC может лишиться доступа к оборудованию для выпуска 14-нм чипов
KillerOK
12:29
"с элементами глобальной (4X) стратегии" - вот это немного смущает.. лучше бы полностью классическая RTS, но на безрыбье и рак рыба.
Анонс Dune Spice Wars — стратегии в знаменитой вселенной «Дюны»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем