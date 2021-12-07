Последнее намекает, что геймерам видеокарту вряд ли удастся легко заполучить.

Обновленная модель NVIDIA GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти была официально представлена рядом производителей и начала появляться в продаже, правда, как и предполагалось, найти ее по адекватной цене практически невозможно, стоимость достигает 600…700 евро, сообщает VideoCardz, также указывая на причины, по которым новинка с большой вероятностью любителям игр не достанется.

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Со ссылкой на обзор гонконгского ресурса PCMarket отмечается, что в майнинге новая модель показывает себя достаточно неплохо, ограничений нет, производительность около 32 МХ/с на алгоритме Ethash при энергопотреблении 83 Вт. Таким образом видеокарта оказалась производительнее и эффективнее NVIDIA GeForce RTX 3060 и AMD Radeon RX 6600 XT — подарок для майнеров. К слову, на это намекал и всем известный инсайдер Moore’s Law Is Dead в недавнем выпуске на своем YouTube канале.

Если кого-то еще интересуют технические детали, то обновленная NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ основана на графическом процессоре TU106-300-KA-A1, который получил такое же количество CUDA-ядер, как и TU106-410, применяемый в SUPER варианте видеокарты, поступившей в продажу летом 2019 года по рекомендованной цене 399 долларов США. Однако активных блоков рендеринга ROP в TU106-300-KA-A1 оказалось действительно меньше (как у обычной версии с 6 ГБ видеопамяти) из-за одного отключенного контроллера памяти, в архитектуре Turing они связаны с блоками ROP.



Источник: Marvel’s Guardians of the Galaxy отличный пример для демонстрации превосходства над конкурентом.Источник: PCMarket

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Игровая производительность NVIDIA GeForce RTX 2060 12 ГБ находится на достаточно неплохом уровне, модель хуже NVIDIA GeForce RTX 3060, а вот с AMD Radeon RX 6600 XT может конкурировать, обеспечивая зачастую большую производительность с трассировкой лучей и при высоких разрешениях.