Процессоры Intel Alder Lake предлагают множество конфигураций с различным сочетанием производительных и эффективных ядер, что может запутать неподготовленного покупателя. При сравнении процессоров нельзя ориентироваться только на общее количество ядер, можно сделать неправильный выбор, это хорошо демонстрирует мобильный процессор Intel Core i7-12650H, который сегодня впервые заметили в базе данных Geekbench.
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Интегрированная графика Intel Core i7-12650H была протестирована в OpenCL и показала неплохую производительность, но сначала обратим внимание на характеристики самого процессора. Процессор Intel Core i7-12650H 10-ядерный и можно поспешно сделать вывод, что он хуже 12-ядерного Intel Core i5-12500H, но это не так. У i7-12650H больше производительных ядер, он должен лучше справляться с тяжелыми задачами и это одна из причин, по которой он попал в линейку i7, отмечает VideoCardz.
Что касается интегрированной графики, в Intel Core i7-12650H используется вариант Xe-LP с 64 исполнительными блоками, и он показал результаты на уровне Radeon RX 550 — неплохо в современных реалиях, остается дождаться игровых тестов с многообещающей технологией масштабирования XeSS.