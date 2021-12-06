Это доработанный AMD 4700S, он должен получить более скоростной интерфейс PCIe и другие улучшения.

В этом году на рынке появился необычный комплект для сборки настольных ПК на базе однокристальной системы от игровой консоли Sony PlayStation 5 — AMD 4700S. Комплект получился неоднозначным, в SoC присутствует восемь процессорных ядер на все еще актуальной архитектуре Zen 2, но встроенный графический процессор отключен и при этом для установки дискретной видеокарты на плате предусмотрен разъем PCIe 2-го поколения только с четырьмя линиями — низкая пропускная способность ограничивает производительность видеокарт. Также производительность системы страдает из-за задержек памяти GDDR6.

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Похоже AMD планирует улучшить данный комплект, ресурс VideoCardz получил информацию о подготовке новой версии, AMD 4800S, которая будет поставляться с видеокартой Radeon RX 6600. Есть надежда, что на этот раз платформа получит интерфейс PCIe с большей пропускной способностью, по информации ресурса, это будет PCIe 4-го поколения. Также отмечается совместимость со стандартными системами охлаждения для настольных ПК и присутствие разъемов M.2 для установки Wi-Fi карты расширения и SSD накопителя. В продаже комплект должен появиться в первом квартале следующего года.