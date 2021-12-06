Специалисты ресурса HWCooling оценили влияние различных фильтров.

Как пылевые фильтры влияют на характеристики вентиляторов, расход и напор, уровень шума — первое, что решили выяснить специалисты ресурса HWCooling.net после сборки нового стенда с аэродинамической трубой. Вопрос достаточно интересный, ведь зачастую при выборе вентиляторов покупатели оценивают заявленные производителем характеристики и не задумываются, насколько они могут измениться в зависимости от варианта установки и наличия пылевых фильтров.

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Ресурс оценил влияние на характеристики вентилятора Noctua NF-A12x25 PWM пластикового фильтра с диаметром ячейки 0,8 мм и нейлонового, с гораздо более мелкой ячейкой. Испытания проводились в трех режимах: 9 В (1650 об/мин), 7 В (1330 об/мин) и 5 В (980 об/мин).

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Оказалось, что в режиме 9 В потери потока от нейлонового фильтра составляют приблизительно 20%, объемный расход снижается с 80,6 до 64,7 м3/ч, с пластиковым фильтром все гораздо хуже — расход снизился на 62%. В режиме 7 В потери для фильтров составили 17 и 64% при расходе без фильтра 64,9 м3/ч, а в режиме 5 В — 30% и 68% при начальном расходе 50,8 м3/ч. Что касается статического давления, потери на нейлоновом фильтре изменялись от 2 до 10% с тенденцией к увеличению при снижении скорости вращения. Для пластикового фильтра при максимальной скорости потери составили 13%, а при минимальной — 10%. Уровень шума с пластиковым фильтром также выше, когда влияние нейлонового фильтра незначительно.