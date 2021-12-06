Больше рекомендованных цен оригинальных версий на момент их выхода.

На завтра запланирован официальный старт продаж GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти. Бороздящий каталоги интернет магазинов и поставщиков Twitter-блогер @momomo_us уже обнаружил у французского ритейлера pc21.fr обновленную версию видеокарты. Модели VENTUS производства MSI назначена цена 538 евро без учета налогов, это приблизительно 608 долларов США на момент написания. Рекомендованная стоимость оригинальных GeForce RTX 2060 и SUPER составляла 349 и 399 долларов США соответственно, похоже «новинка» прибавила в цене более 50%. Возможно, цена предварительная и снизится к началу продаж.

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VideoCardz напоминает, что MSI предлагает две модели GeForce RTX 2060 6 ГБ на основе серии VENTUS, оригинальную VENTUS и VENTUS XS, они отличаются конструкцией систем охлаждения. Также для варианта SUPER выпускалась модификация GP.

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NVIDIA не сообщила официальную рекомендованную цену для GeForce RTX 2060 с 12 ГБ видеопамяти, вполне вероятно, что стоимость будут устанавливать AIB-партнеры и розничные продавцы на свое усмотрение.