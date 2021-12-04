Вот уже и одна из конфигураций подтвердилась.

В следующих поколениях процессоров Intel продолжит развивать гибридную архитектуру и наращивать количество ядер. Так настольному семейству Intel Core 13-го поколения Raptor Lake-S приписывают наличие 24-ядерных моделей (8+16), эта информация накануне подтвердилась. Twitter-блогер @KOMACHI_ENSAKA обнаружил в базе данных кросс-платформенного бенчмарка BAPCo CrossMark результаты тестовой платформы под названием RPL-S ADP-S DDR5 UDIMM OC CRB. Результаты уже удалили, но ресурс Toms's Hardware успел их обсудить.

реклама

Принадлежность к семейству Raptor Lake-S подтверждается аббревиатурой RPL-S. В листинге технических характеристик платформы явно указано наличие 24 ядер и 32 потоков — это первое подтверждение наличия у процессоров Intel следующего поколения большего количества ядер. Пожалуй, только это и вызывает интерес, поскольку результаты производительности платформы очень низки, все-таки это ранние образцы. До выхода линейки Raptor Lake еще много времени, по слухам, запуск ожидается в четвертом квартале следующего года.