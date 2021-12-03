Привлечь внимание майнеров они не должны.

В январе на рынке может появиться бюджетная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3060. По слухам, новинка получит 8 ГБ видеопамяти GDDR6, а это значит, что ей могут заинтересоваться майнеры. При этом инсайдеры сообщают о подготовке бюджетных видеокарт и от AMD, моделям Radeon RX 6500 XT и 6400 приписывают 4 ГБ видеопамяти с 64-битной шиной и в данном случае майнеры остаются за бортом, во всяком случае добывать наиболее популярные криптовалюты с таким объемом памяти не получится.

реклама

Со ссылкой на Bilibili-аккаунт известного китайского энтузиаста ресурс VideoCardz сообщает, что бюджетная модель AMD Radeon RX 6500 XT должна появиться в продаже в середине января. Другую модель, Radeon RX 6400, придется подождать до марта. Выдающимися характеристиками они не обладают, но должны быть производительнее таких популярных решений начального класса как AMD Radeon RX 560 и NVIDIA GeForce RTX 1050/Ti. Можно ожидать приемлемую производительность в современных играх при среде-высоких настройках и разрешении 1080p, особенно с технологией масштабирования FSR.