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Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Ресурс XFastest заполучил инженерный образец процессора Intel Core i3-12100 и протестировал его, сравнив производительность с аналогами AMD Ryzen 3000 серии: Ryzen 3 3100 и 3300X. Новый Core i3 не получил эффективных ядер, это по-прежнему 4-ядерный и 8-поточный процессор. Максимальная тактовая частота образца 4,3 ГГц, энергопотребление на уровне PL1 достигает 60 Вт, PL2 – 77 Вт. Обе платформы оснащались 16 ГБ оперативной памяти DDR4-3600 и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti.

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Выбор соперников для Intel Core i3-12100 обосновывался отсутствием на рынке более производительных 4-ядерных процессоров AMD на базе архитектуры Zen3. Победителем в сравнении ожидаемо оказался Core i3-12100, в различных бенчмарках и играх процессор продемонстрировал более высокую производительность. В стресс-тесте AIDA64 FPU новинка Intel оказалась холоднее при практически одинаковом энергопотреблении. Стоимость процессора остается неизвестной, по оценкам XFastest, модель будет стоить около 130 долларов США, старт ее продаж ожидается в начале следующего года.