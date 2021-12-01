Tesla накануне представила необычный аксессуар — это киберсвисток (англ. Cyberwhistle). Свое название он получил не просто так, форма свистка напоминает электропикап Cybertruck, производство которого компании пришлось перенести на конец 2022 года. В ожидании электромобиля поклонники Cybertruck могут потешить себя этим забавным аксессуаром, правда стоит он недешево, $50.
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Цена обосновывается не только эксклюзивностью и ограниченностью, но и материалом, из которого изготовлен Cyberwhistle — используется медицинская нержавеющая сталь. Судя по информации в официальном магазине Tesla, сейчас свистка в наличии уже нет. Интересно, сколько Cyberwhistle удалось продать компании. По неофициальной информации сообщества Tesla, депозит в размере $100 для предварительного заказа Cybertruck уже внесли более 1 млн 200 тыс человек, если бы все они купили свисток, то компании удалось бы заработать $60 млн.
Генеральный директор Tesla Илон Маск (англ. Elon Musk) сообщил о свистке Cyberwhistle в своем Twitter (@elonmusk) и не упустил возможность «потроллить» известную компанию, которая предлагает салфетки для протирки экрана за $19. Маск считает, что лучше купить его свисток и с помощью него сообщать всем о Tesla.