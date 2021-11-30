Это коснется всех выпускаемых моделей.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Генеральный директор Razer сообщил о росте цен на все линейки игровых ноутбуков компании в следующем году. Новость ожидаемая, по самым оптимистичным оценкам ситуация на рынке микросхем начнет улучшаться не ранее середины 2022 года, от дефицита электронных компонентов продолжают страдать многие отрасли.

реклама

«Только что провели долгую встречу для обзора нашей линейки игровых ноутбуков на следующий год — похоже, что стоимость компонентов значительно увеличится, и мы увидим повышение цен на игровые ноутбуки следующего поколения по всем направлениям (включая Razer Blade) в следующем году», — сообщает Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan) в своем Twitter @minliangtan.

Рост цен затрагивает все компоненты, не только центральные и графические процессоры, но и любые другие, дисплеи, аккумуляторы, оперативную память. Razer производит премиальные ноутбуки, как отмечает VideoCardz, стоимость некоторых современных моделей компании достигает 3700 долларов США, в данном классе устройств рост стоимости компонентов может быть действительно значительным.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

При этом, как ожидается, вырастет и производительность — Intel готовит мобильные процессоры Alder Lake с гибридной архитектурой, предварительные оценки производительности которых очень неплохо смотрятся по сравнению с предыдущими поколениями, и у AMD должны быть в запасе новые процессоры, вероятно, с поддержкой DDR5. В сегменте графики также ожидается большая битва между Intel, AMD и NVIDIA.