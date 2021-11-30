Генеральный директор Razer сообщил о росте цен на все линейки игровых ноутбуков компании в следующем году. Новость ожидаемая, по самым оптимистичным оценкам ситуация на рынке микросхем начнет улучшаться не ранее середины 2022 года, от дефицита электронных компонентов продолжают страдать многие отрасли.
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«Только что провели долгую встречу для обзора нашей линейки игровых ноутбуков на следующий год — похоже, что стоимость компонентов значительно увеличится, и мы увидим повышение цен на игровые ноутбуки следующего поколения по всем направлениям (включая Razer Blade) в следующем году», — сообщает Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan) в своем Twitter @minliangtan.
Рост цен затрагивает все компоненты, не только центральные и графические процессоры, но и любые другие, дисплеи, аккумуляторы, оперативную память. Razer производит премиальные ноутбуки, как отмечает VideoCardz, стоимость некоторых современных моделей компании достигает 3700 долларов США, в данном классе устройств рост стоимости компонентов может быть действительно значительным.
При этом, как ожидается, вырастет и производительность — Intel готовит мобильные процессоры Alder Lake с гибридной архитектурой, предварительные оценки производительности которых очень неплохо смотрятся по сравнению с предыдущими поколениями, и у AMD должны быть в запасе новые процессоры, вероятно, с поддержкой DDR5. В сегменте графики также ожидается большая битва между Intel, AMD и NVIDIA.