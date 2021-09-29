Первые процессоры и системные платы с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 в продаже ожидаются в начале ноября, но устройств, использующих новый интерфейс, пока на рынке нет. Phison разрабатывает платформу с поддержкой PCIe 5.0 для корпоративных и клиентских накопителей на базе нового контроллера серии E26, тестовые образцы которого готовы для производства по 12-нм техпроцессу. Поставки готовых продуктов на рынок ожидаются во второй половине 2022 года.
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Скорость передачи данных для PCIe 5.0 увеличивается вдвое относительно предыдущего поколения интерфейса, что позволяет либо удвоить пропускную способность, до 16 Гбайт/с при использовании 4х линий, либо предложить аналогичную PCIe 4.0 производительность при использовании вдвое меньшего количества полос.
По данным компании, новое решение предлагает лучшее в своем классе сочетание высокой производительности и низкого энергопотребления за счет уникальной архитектуры контроллера с применением ядер ARM R5 и сопроцессора CoXProcessor 2.0. Накопители на базе новой платформы будут поддерживать новейшие интерфейсы NAND ONFI, Toggle и будут доступны в форм-факторах M.2, u.3, E1.S и E3.S.