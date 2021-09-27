В бета-версии клиента Steam от 23 сентября появилось изменение, закрывающее доступ к старым сборкам игр. Об этом подробно рассказала команда SteamDB. Эта функция не была задокументирована, но использовалась некоторыми категориями пользователей.
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Ресурс PCGamer объясняет суть проблемы более доступно. В случае применения обновления к основному клиенту большинство пользователей не испытает никаких проблем, напротив, обновление ускорит синхронизацию установленных и облачных игр для снижения задержек при запуске и повышения степени готовности библиотеки к автономной работе. А вот кто рад не будет, так это спидраннеры, коллекционеры достижений и игроки, использующие моды. Как отмечается, известны случаи, когда обновление нарушало совместимость с модификациями или приводило к неработоспособности некоторых игровых функций. Откат на предыдущую версию позволял решить эти проблемы.
Для SteamDB это обновление затруднит отслеживание изменений файлов игр. Ресурс может следить только за теми играми, которыми он владеет. Очевидно, что средств выкупить всю библиотеку у авторов нет, поэтому при наличии лишних игр каждый может помочь SteamDB, напоминает команда ресурса в своем блоге.