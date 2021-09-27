Это может усложнить жизнь спидраннерам, коллекционерам достижений, любителям модификаций и статистическим базам данных.

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В бета-версии клиента Steam от 23 сентября появилось изменение, закрывающее доступ к старым сборкам игр. Об этом подробно рассказала команда SteamDB. Эта функция не была задокументирована, но использовалась некоторыми категориями пользователей.

Ресурс PCGamer объясняет суть проблемы более доступно. В случае применения обновления к основному клиенту большинство пользователей не испытает никаких проблем, напротив, обновление ускорит синхронизацию установленных и облачных игр для снижения задержек при запуске и повышения степени готовности библиотеки к автономной работе. А вот кто рад не будет, так это спидраннеры, коллекционеры достижений и игроки, использующие моды. Как отмечается, известны случаи, когда обновление нарушало совместимость с модификациями или приводило к неработоспособности некоторых игровых функций. Откат на предыдущую версию позволял решить эти проблемы.

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Для SteamDB это обновление затруднит отслеживание изменений файлов игр. Ресурс может следить только за теми играми, которыми он владеет. Очевидно, что средств выкупить всю библиотеку у авторов нет, поэтому при наличии лишних игр каждый может помочь SteamDB, напоминает команда ресурса в своем блоге.