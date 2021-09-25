Сопоставимо с временем заправки.

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Инжиниринговое подразделение компании Mahle и производитель аккумуляторов Allotrope Energy совместно разработали литий-углеродный аккумулятор. Как отмечается специалистами, новая технология сочетает достоинства суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторов. В конструкции аккумулятора присутствуют разделенные органическим электролитом высокопроизводительный анод и катод в виде двойного электрического конденсатора большой емкости. Аккумулятор обладает не только высокой скоростью зарядки, но и целым набором других преимуществ:

хороший уровень удельной мощности

отсутствие термической деградации, стабильность при высоких температурах и как следствие отсутствие необходимости в сложных системах охлаждения и управления

долговечность, больше 100000 циклов перезарядки

отсутствие редкоземельных металлов и возможность переработки

В рамках проекта подразделение Mahle Powertrain провело испытания электромопедов с дальностью хода 25 км. Сценарий испытания в качестве транспортного средства для доставки выявил, что мопед с литий-ионным аккумулятором емкостью 500 Вт·ч потребует более получаса для подзарядки в середине смены, а литий-углеродный аккумулятор зарядится за полторы минуты. Для сверхбыстрой зарядки 20 кВт специалисты реализовали конденсаторный накопитель, увеличивающий мощность стандартного однофазного соединения 7 кВт — модернизация подключения к электросети не требуется.