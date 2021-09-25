Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo
Литий-углеродный аккумулятор Mahle и Allotrope Energy для электромопеда заряжается за 90 секунд
Сопоставимо с временем заправки.
анонсы и реклама
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Satheesh Sankaran, Pixabay

 

реклама

Инжиниринговое подразделение компании Mahle и производитель аккумуляторов Allotrope Energy совместно разработали литий-углеродный аккумулятор. Как отмечается специалистами, новая технология сочетает достоинства суперконденсаторов и литий-ионных аккумуляторов. В конструкции аккумулятора присутствуют разделенные органическим электролитом высокопроизводительный анод и катод в виде двойного электрического конденсатора большой емкости. Аккумулятор обладает не только высокой скоростью зарядки, но и целым набором других преимуществ:

  • хороший уровень удельной мощности
  • отсутствие термической деградации, стабильность при высоких температурах и как следствие отсутствие необходимости в сложных системах охлаждения и управления
  • долговечность, больше 100000 циклов перезарядки
  • отсутствие редкоземельных металлов и возможность переработки

В рамках проекта подразделение Mahle Powertrain провело испытания электромопедов с дальностью хода 25 км. Сценарий испытания в качестве транспортного средства для доставки выявил, что мопед с литий-ионным аккумулятором емкостью 500 Вт·ч потребует более получаса для подзарядки в середине смены, а литий-углеродный аккумулятор зарядится за полторы минуты. Для сверхбыстрой зарядки 20 кВт специалисты реализовали конденсаторный накопитель, увеличивающий мощность стандартного однофазного соединения 7 кВт — модернизация подключения к электросети не требуется.

#технологии #аккумуляторы #электротранспорт
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Недорогие и полезные товары с AliExpress: мощный бинокль, пусковое устройство для авто и другое
Apple нашла способ избавиться от челки в iPhone
Интересные товары с Aliexpress: Bluetooth колонка, очиститель воды и другое
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft открыла доступ к бесплатному обновлению до Windows 11 – инструкция и подробности
17
GPU-Z научилась распознавать видеокарты серии LHR с ограничением производительности в майнинге
14
В Сети появились записи геймплея ранней «альфы» Battlefield Mobile
+
Microsoft переходит на чистую систему: больше никаких предустановленных программ в Windows 11
7
Фанаты смогли обнаружить возможный сеттинг GTA 6: игра расскажет про конец прошлого века
3
В Китае за iPhone 13 выстроилась большая очередь, а в РФ место у дверей продавали за 140 000 рублей
19
Новые литий-ионные батареи могут произвести революцию в электромобилях
7
Руководство Amazon Games считает, что New World ждёт большой успех
13
Amazon рассказала, когда точно откроется доступ к амбициозной MMO-игре New World
15
Microsoft официально повышает цены на консоли в РФ с 1 октября – Xbox Series X за $685 или 49 990 р
12
Windows 11 теперь доступна на канале Release Preview
5
Крупные производители готовятся к выпуску игровых видеоадаптеров Intel Arc Alchemist
8
Стоимость Биткоина и Эфира рухнула после запрета в Китае транзакций в криптовалюте
14
Китай нанёс очередной удар по Биткоину – запрет на транзакции для граждан обвалил цену криптовалюты
24
Илон Маск объявил о расставании с певицей Граймс
11
Энтузиаст оживил NPC из The Witсher 3: Wild Hunt и показал, как бы они выглядели в реальной жизни
4
Глава СК РФ убеждён, что игры и «деструктивное влияние» интернета приводят к трагедиям, подобным пермской
161
SEGA представили изменения в Footbal Manager 2022
1
Radeon RX 6600 XT стоит всего на 3000 р дороже GeForce RTX 2060 – оптимальный выбор по разумной цене
8
Видеокарты Intel будут дешевле моделей NVIDIA и AMD, а флагман поборется с RTX 3070 Ti — инсайдер
33

Популярные статьи

В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
106
Вспоминаем лучшие игры в духе Diablo перед выходом долгожданной Diablo II: Resurrected, часть 2
13
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть шестая
12
Для чего IBM представила нейронный процессор и что он изменит
21
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
23
Обзор ZTE Blade V30 Vita - недорогой смартфон с 48 Мп камерой и хорошим объёмом памяти
21
Битва процессоров: Core i3-10105F VS Ryzen 3 3100 в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
30
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
17

Сейчас обсуждают

Mikhail Bur
21:08
Как сидели на семёрке, так и будем сидеть ещё лет 10 минимум! Лучшая система.
В ожидании Windows 12 или какими были предыдущие ОС от Microsoft
Daimler
21:08
Ну я за свою жизнь уже более 1000 игр наиграл еще начиная с Atari 2600, поэтому список достойных игр у меня значительный. Чисто как пример я считаю что Ведьмак 3 разносит в щепки обоих этих финалисто...
Голосование за лучшую игру в истории на IGN завершается, а победа за консольными Zelda и God of War
Lamerusha Lat
21:04
Боюсь, цена тебя не устроит.
Обзор TWS-наушников MSI CH40 Wireless Earbuds
Олекс Алекс
21:04
ну да, сделать компактный дешман - дорого будет, лопаты тупо дешевле собирать
Обзор ZTE Blade V30 Vita - недорогой смартфон с 48 Мп камерой и хорошим объёмом памяти
The Morrighan
21:03
На прошедших выборах КПРФ стала единственной партией, которая представила продуманную программу действий. Жулики и воры не представили ничего. Я поддерживаю коммунизм наверное на 50%, некоторые его ...
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть шестая
zalupsmus
21:03
Заглот, смотри, какую я тебе шапочку подобрал.
Как вернуться на Windows 10 после неудачного обновления до Windows 11 – подробности и инструкция
Олекс Алекс
21:02
Че так дорого? 10 тысяч ему красная цена
Обзор ZTE Blade V30 Vita - недорогой смартфон с 48 Мп камерой и хорошим объёмом памяти
AlexFokin
20:59
Ну так у ASUS алюминия почти килограмм, как раз тысячу отбить, если сдать на цветмет :D P.S. Red Square Keyrox - вообще пушка и вряд ли кто ее в ближайшем будущем переплюнет по цена\качество.
Обзор игровой клавиатуры ASUS ROG Falchion
hendehog
20:58
Ну со 128 памяти можно POCO M3 купить например за 12 с копейками.
Обзор ZTE Blade V30 Vita - недорогой смартфон с 48 Мп камерой и хорошим объёмом памяти
Сергей Скворцов
20:57
Алчные твари,какое колебание курса нах? рубль с выхода икбокс даже подрос немного,цена должна быть снижена,а не наоборот!! отделение Microsoft Россия вы конченые пидорасы!идти нахуй суки!
Microsoft официально повышает цены на консоли в РФ с 1 октября – Xbox Series X за $685 или 49 990 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем