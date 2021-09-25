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Moleculo
Специалисты SiSoftware провели предварительный тест Intel Core i9-12900K
Флагман еще не готов выступать в полную силу, но кое-какие выводы из «разминочного» тестирования сделать можно.
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Вчера в базе данных SiSoftware были обнаружены первые результаты Intel Core i9-12900K. Процессор принял участие в ряде тестов и в некоторых из них обошел флагманов 11-го и 10-го поколений, но с AMD Ryzen 9 5950X поравняться не смог. Позже на сайте SiSoftware появилась публикация, где приводилось более подробное сравнение i9-12900K, только вместо Ryzen 9 5950X там принял участие 5900X.

Ryan, Unsplash

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Это не похоже на полноценный обзор, нет данных об оборудовании, да и сама платформа еще не готова для сравнения, нет финальных версий BIOS и другого программного обеспечения. Однако приведенный материал содержит достаточно интересные детали, кратко можно отметить:

  • В SiSoftware Sandra внедрена поддержка гибридной архитектуры, тестовый пакет будет задействовать ядра одинаково как на Windows 11, так и на Windows 10.
  • Отсутствие инструкций AVX512 частично компенсируется наличием 256-битных AVX2 аналогов: VNNI для машинного обучения, VAES для шифрования, SHA1 и SHA2-256 для хеширования. В AVX2 Alder Lake-S (ADL) до 50% быстрее Rocket Lake-S (RKL).
  • Без AVX512 в научных векторизованных вычислениях ADL уступает RKL, но пытается бороться, так в одном тесте из трех ADL даже умудрился опередить RKL. В целочисленных 128-битных операциях производительность без AVX512-IFMA у ADL сильно страдает.
  • С отсутствием AVX512 ниже производительность шифрования, также, по предположению специалистов, в этих задачах ядра Atom могут мешать, снижая эффективность использования подсистемы памяти.
  • С финансовыми вычислениями без SIMD ADL справляется до 50% лучше предшественников и равен по производительности Zen3.
По данным SiSoftware

 

Подводя итоги, специалисты SiSoftware отметили, что при разработке ADL компания Intel скорее преследовала цель повышения эффективности, а не производительности любой ценой.

#intel #alder lake #alder lake-s #intel 12-gen
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