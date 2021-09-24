Есть предположение, что у процессора были отключены половина ядер и максимальный турбо-буст.

В базе данных SiSoftware энтузиастом APISAK (Twitter @TUM_APISAK) были обнаружены результаты тестирования системы ThundeRobot с процессором Intel Core i9-12900K и платой ASRock Z690 Phantom Gaming 4. На этот раз результаты оказались не так высоки, как в недавнем слухе с Cinebench R23. Это может объясняться работой не на максимальной частоте и отключенным набором энергоэффективных ядер. Несмотря на это, оценим результаты будущего флагмана.

Зафиксированные результаты Core i9-12900K выше, чем у флагманов Intel предыдущих поколений. Для сравнения использовались средние показали по всей базе. В сравнении с AMD Ryzen 9 5950X результаты заметно хуже, но если Core i9-12900K действительно выступал не на пределе своих возможностей и без дополнительных восьми ядер, то все шансы догнать соперника есть.

К слову, ThundeRobot это дочернее предприятие китайской компании Haier, производителя бытовой техники. Под брэндом ThundeRobot выпускаются игровые системы, ноутбуки, периферия и другие товары.