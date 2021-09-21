Недавнее обновление PlayStation 5 повысило производительность консоли
На прошлой неделе Sony выпустила обновление прошивки PlayStation 5 с массой изменений. Можно еще раз отметить внедрение поддержки дополнительного твердотельного накопителя для пользователей во всем мире, а также функцию создания трехмерного звукового эффекта через двухканальные динамики телевизора. Как оказалось, обновление немного повышает производительность консоли, хотя об этом в изменениях ничего не упоминается. Возможно, никто бы этого и не заметил, но авторы YouTube канала Digital Foundry обратили внимание на возросшую кадровую частоту в процессе подготовки большого сравнения разных версий PlayStation 5.
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Как отмечает Wccftech, специалисты заметили, что консоль с новой прошивкой работает лучше. Небольшое быстрое сравнение в Control и Devil May Cry 5 Special Edition показало увеличение быстродействия на 2…3% (таймкод видео 4:50). Кажется, что изменения невелики, но в некоторых сценах, особенно насыщенных отражениями, прирост кадровой частоты чувствуется. Никакой разницы в производительности между старой и новой версией консоли нет, после установки новой прошивки на старую консоль она показывала те же результаты, что и новая.
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