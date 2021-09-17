Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В семействе Alder Lake-S эффективных ядер не получат процессоры Core i3 и i5 с TDP 35 Вт

Появился список и характеристики всех T-моделей процессоров Core 12-го поколения.
[ ] для раздела Блоги
11
Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри
Цена пошла вниз на MSI RTX 3060 Ti с падением крипты
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Компания Intel готовится к масштабному наступлению в потребительском сегменте с новыми процессорами Alder Lake, сочетающими производительные и эффективные ядра. Новые процессоры станут основой настольных и мобильных систем. Как и раньше, для настольных систем компания готовит модели в разных исполнениях, одно из них — с пониженным до 35 Вт тепловым пакетом. Такие процессоры обозначаются в маркировке буквой T и сегодня ресурсу Fanless Tech удалось получить основные характеристики всех таких моделей.

реклама

Как сообщает ресурс, эти процессоры станут доступны в начале 2022 года. Список насчитывает семь моделей от Core i3 до i9. Как видно, для серии T компания отказалась от энергоэффективных ядер для всех моделей вплоть до Core i5. В моделях Core i7 и Core i9 набор производительных и эффективных ядер такой же, как и у стандартных моделей: 8 + 4 и 8 + 8 соответственно. Пиковая частота у моделей достаточно высока, но из-за ограниченного теплопакета достигать они ее будут не так часто. Базовых частот, к сожалению, ресурс не приводит, они у данных процессоров достаточно низкие.

Источник: Fanless Tech
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 3.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

intel alder lake-s
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
8
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Splinter Duo
7
Обзор и тестирование игрового корпуса MSI MPG Velox 100P Airflow
11
Far Cry 5 и Far Cry New Dawn: тестирование лучших игровых компьютеров
+
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
25
В погоне за производительностью: процессоры – сентябрь 2021
16
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus M16 (GU603H)
25
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
27
Игровой компьютер до 70 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
20

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: сентябрь 2021
13 сентября 2021 27
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
9 сентября 2021 118
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 15 тысяч рублей: сентябрь 2021
10 сентября 2021 43
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
5 сентября 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3080 Ti GamingPro
14 сентября 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

AMD продолжает терять долю на рынке видеокарт, а геймеры покупают NVIDIA GeForce GTX 1060 – Steam
65
Xiaomi выпустила официальную российскую MIUI 12.5 на 31 актуальный смартфон
4
GeForce GTX 1050 vs Ryzen 5 5600G – самая выгодная и недорогая видеокарта в 2021г от Benchmark
18
Геймеры отказываются от процессоров AMD, а Intel нарастила долю в Steam на 3% за несколько месяцев
68
До конца сентября в продажу поступит Industria — сюжетный шутер, в котором слишком много духа Half-Life 2
26
Центробанк предложил заблокировать жителям РФ все переводы денег на криптобиржи и обменники
97
Смартфоны серии Redmi Note скоро получат MIUI 12.5 Enhanced Edition
+
Появилась информация о скорости подзарядки Samsung Galaxy S22 Ultra и чипе Exynos 2200
1
В Китае специальные инспекции выявляют майнеров
20
Windows 10 и Server версии 2004 лишатся поддержки в декабре
4
В Steam стартовала раздача Titan Quest Anniversary Edition и Jagged Alliance: Gold Edition по случаю 10-летия THQ Nordic
7
Российские геймеры скупают бюджетные видеокарты, а GeForce RTX 3060 дешевеет на 10%
17
За прошедшие сутки инвесторы купили криптовалюту Shiba Inu на $2.4 млрд, а спрос превысил 1000%
4
Украина может сделать Биткоин официальной валютой в ходе цифровой трансформации страны
41
Православная Церковь Украины запустила приложение "Моя церковь"
277
AMD FSR увеличивает производительность на 46% в Far Cry 6
26
Valheim: масштабное обновление Hearth & Home с ваннами и новой едой уже доступно для установки
1
Lexar выпустила новые SSD NM800: до 7400 МБ/с с графеновым теплораспределителем
5
Основатель NVIDIA попал в список самых влиятельных людей года по версии Time
17
36-летний стример игры Minecraft умер от осложнений, связанных с COVID-19
29

Популярные статьи

Что сейчас происходит на поверхности Марса
44
Ещё немного о процессорах и Windows 11
27
Мои впечатления от игры S.T.A.L.K.E.R. Shadow of Chernobyl. Часть первая
12
Противостояние неравных: Palit GameRock RTX 3070Ti vs Asus Strix RTX 3070Ti
23
Сколько я заработал за год на Overclockers.ru — показываю 10 самых популярных материалов
21
Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона
32
Битва процессоров: Core i5-10600КF VS Ryzen 5 3600X в связке с видеокартой Radeon RX 5700 XT
5
Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077
17
Деньги вперед: главные игры второй половины сентября 2021 года
8
Как сделать бэкап и для чего он нужен
20

Сейчас обсуждают

Михаил
19:17
У тебя что несчастная любовь заиграла? Пытаешься постоянно бегать за фанатами от амд? Решил привязаться к очередному Опте? Давно у психиатра был? Что он тебе сказал? Справку выписал?
Ryzen 5 3600 дорожает, Ryzen 7 5800X потерял 6000р, а Core i5-10600KF остаётся лучшим геймерским CPU
vitosol
19:15
Новость "сногшибательная"! И за "дебилизм"-начислено вознаграждение!
Сентябрьские обновления Windows 10 нарушают работу принтеров у некоторых пользователей
FELSHER
19:15
По качеству, в своей ценовой категории - все одинаковые. Дальше - дело прошивки от бренда, заказавшего плату и его жадности в установке покупке комплектующих. Отсюда порою большое кол-во ревизий (особ...
Ryzen 5 3600 дорожает, Ryzen 7 5800X потерял 6000р, а Core i5-10600KF остаётся лучшим геймерским CPU
Зю
19:14
Правда(( 60+ уязвимостей только за вчерашнее обновление
Релиз Microsoft Office 2021 состоится 5 октября вместе с Windows 11
ev_rus
19:14
Не то что возращаются, но даже не переходят на амуде!
Ryzen 5 3600 дорожает, Ryzen 7 5800X потерял 6000р, а Core i5-10600KF остаётся лучшим геймерским CPU
Игорь Стратиенко
19:13
Вот-вот, для вас, накачанных американской пропагандой выродков, все кто вашим хозяевам не угоден - не люди. Такое у вас представление о "свободе".
Википедия заблокировала аккаунты 7 редакторов по подозрению в связях с китайским правительством
ev_rus
19:12
+1. У меня также, море людей в дискорде в разных кланах и играх по стране. Пробовали Амд, но лишь временно. С местным Мишей спорить бесполезно, человек с явными расстройствами, графомания, эпилепсия, ...
Ryzen 5 3600 дорожает, Ryzen 7 5800X потерял 6000р, а Core i5-10600KF остаётся лучшим геймерским CPU
Дмитрий Петров
19:11
Оптя бокс нужен только для доширака
Ryzen 5 3600 дорожает, Ryzen 7 5800X потерял 6000р, а Core i5-10600KF остаётся лучшим геймерским CPU
tramwaiter
19:10
Просто, чтобы держать вас в курсе: В моей картине мира - полноценный психически здоровый человек такого не напишет. А это всё меняет...
Facebook будет бороться с организованными группами троллей
Игорь Стратиенко
19:10
Ну вот есть в смартфонных чипах "энергоэффективные" ядра, с точки зрения производительности ценность у них мизерная, четыре "энергоэффективных" ядра работают как одно "производительное" т.е. "4+4"="4+...
В семействе Alder Lake-S эффективных ядер не получат процессоры Core i3 и i5 с TDP 35 Вт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем