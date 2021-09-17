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Компания Intel готовится к масштабному наступлению в потребительском сегменте с новыми процессорами Alder Lake, сочетающими производительные и эффективные ядра. Новые процессоры станут основой настольных и мобильных систем. Как и раньше, для настольных систем компания готовит модели в разных исполнениях, одно из них — с пониженным до 35 Вт тепловым пакетом. Такие процессоры обозначаются в маркировке буквой T и сегодня ресурсу Fanless Tech удалось получить основные характеристики всех таких моделей.

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Как сообщает ресурс, эти процессоры станут доступны в начале 2022 года. Список насчитывает семь моделей от Core i3 до i9. Как видно, для серии T компания отказалась от энергоэффективных ядер для всех моделей вплоть до Core i5. В моделях Core i7 и Core i9 набор производительных и эффективных ядер такой же, как и у стандартных моделей: 8 + 4 и 8 + 8 соответственно. Пиковая частота у моделей достаточно высока, но из-за ограниченного теплопакета достигать они ее будут не так часто. Базовых частот, к сожалению, ресурс не приводит, они у данных процессоров достаточно низкие.