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Руководитель разработки Gran Turismo 7 Кадзунори Ямаути рассказал о множестве особенностей новой части гоночного симулятора в серии интервью множеству изданий. Gran Turismo 7 подарит игрокам отличную физику, динамическую погоду, в определенной степени влияющую на игровой процесс, улучшенную систему повреждений и многое другое. Заметно улучшилась графика, заявлена поддержка трассировки лучей, но тут скрывается не очень приятная особенность.

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Wccftech обнаружил в интервью Ямаути японскому сайту Game Watch подробности о работе этой графической технологии. Оказывается, что во время гонок трассировка лучей работать не будет.

В игре можно выбрать трассировку лучей в повторе, далее в демонстрации сцены и в гараже можно увидеть изображение с примененной трассировкой лучей. Разве это не относится к вождению? Да, это так. Это тяжело выполнить, когда вы за рулем. Кадзунори Ямаути, Game Wath

Неизвестно, изменится ли это решение в будущем, дальнейшие технические изменения будут зависеть от работ по оптимизации. В интервью отмечалось, что автомобили отлично подходят для демонстрации трассировки лучей, но, вероятно, ее ресурсоемкость не позволяет достичь целевых показателей производительности во время гонок — 60 кадров в секунду при разрешении 4K.

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