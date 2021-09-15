Финальные частоты Samsung Exynos 2200 для Galaxy S22 Ultra названы инсайдером
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Несколько дней назад однокристальная система Samsung Exynos 2200 впервые появилась в базе данных Geekbench. Первый результат оказался немного хуже, чем у флагмана текущего поколения, что объяснялось еще незавершенными работами по оптимизации и, возможно, тестированием в энергосберегающем режиме. Также было сказано, что частоты, зафиксированные бенчмарком, относятся к версии SoC для смартфона Samsung Galaxy S22+ и не являются финальными. Сегодня достаточно известный инсайдер раскрыл уже финальные частоты, но не для Galaxy S22+, а для Ultra версии смартфона.
По информации Ice Universe в Twitter, ядрам Exynos 2200 в флагманском Samsung Galaxy S22 Ultra соответствует частотная формула 1×2,9 (Cortex-X2) + 3×2,8 + 4×2,2 ГГц. Результаты недавнего тестирования были получены при частотах 1×2,59 + 3×2,5 + 4×1,73 ГГц. Также стала известна тактовая частота графического ядра — 1,25 ГГц. Ранее сообщалось, что она может достигать 1,31 ГГц. По слухам, в Exynos 2200 будет использоваться 6 вычислительных блоков на базе архитектуры AMD RDNA2.
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