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Стив Диспенса (вице-президент по корпоративным продуктам Microsoft) недавно подробнее рассказал о преимуществах Windows 11 на канале Microsoft Mechanics и раскрыл несколько интересных особенностей. Новая операционная система будет лучше распределять ресурсы между приложениями и процессами, отдавая предпочтение тем, с которыми пользователь взаимодействует чаще «работает на переднем плане». Такие приложения запускаются моментально, даже когда ресурсы компьютера загружены выше 90%.

Новые оптимизации коснутся и браузера Edge, работы с вкладками. Для вкладок появится функция Sleeping Tabs, позволяющая настроить время их выгрузки для высвобождения ресурсов. По подсчетам компании, это позволит снизить загрузку памяти на 32%, процессора на 37%.

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На 25% ускорился выход компьютера из состояния сна (S3) за счет оптимизации вызовов к аппаратным компонентам и распределения нагрузки по потокам. Это позволяет процессору быстрее повысить частоты нужных ядер. Специалист также отметил ускоренный на 30% процесс входа в учетную запись Windows Hello, а также улучшение алгоритмов работы с накопителем, сжатия ресурсов.