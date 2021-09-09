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Процессоры AMD на базе архитектуры Zen4 для платформы AM5 ожидаются в 2022 году. Настольное семейство, известное под именем Raphael, по слухам, получит до 16 ядер и будет обладать возросшим до 170 Вт TDP. Некоторые детали регулирования энергопотребления и температуры в будущей линейке раскрыл ресурс Igor’s LAB в новой заметке.

Из перечисленных изменений можно отметить, что логика управления охлаждающей системой в Raphael будет изменена, появится дополнительный управляющий параметр, сглаживающий показания температур для предотвращения резких всплесков скорости вращения вентиляторов.

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Компания усиливает внимание к поддержанию максимальной производительности в пределах номинального энергопотребления. Количество рабочих состояний, видимых операционной системой, будет ограничено до трех, однако весь рабочий диапазон будет состоять из гораздо большего количества состояний. Для управления используется связка PLL с частотой 25 МГц и цифровой синтезатор частот, судя по всему, мобильные APU теперь не будут использовать технологию STAPM.