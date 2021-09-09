Более миллиона PlayStation 5 продано в Японии к сентябрю
Продажи игровой консоли PlayStation 5 в Японии преодолели важный рубеж, к 5 сентября было продано более миллиона устройств, сообщает информационный ресурс Famitsu. Это отличный результат, особенно в условиях крайнего дефицита, когда покупатели вынуждены стоять сутками в огромных очередях, в некоторых случаях место в очереди нужно еще и выиграть в специальной лотерее.
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По подсчетам Famitsu, за 43 недели Sony удалось продать в Японии 1012656 игровых консолей. Большая часть продаж, около 84%, приходится на стандартную модель с дисководом, Digital Edition пользуется гораздо меньшим спросом. Самой покупаемой игрой у счастливых обладателей PlayStation 5 в Японии является Resident Evil Village.
Как отмечает Gematsu, PlayStation 5 удалось обогнать предыдущее поколение консолей Sony, которому удалось превысить отметку в миллион проданных устройств только спустя год с начала продаж. PlayStation 5 в Японии была запущена 12 ноября и к этой дате у приставки есть все шансы нарастить продажи еще приблизительно на 150000 устройств.
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