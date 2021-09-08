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По случаю выставки IAA 2021 компания Porsche рассказала о проекте электрического болида Mission R, не уступающего 911 GT3 Cup. Общая пиковая мощность пары электродвигателей Mission R достигает 800 кВт (1088 л.с.), в гоночном режиме непрерывная мощность поддерживается на уровне 500 кВт или (680 л.с.) за счет прямого масляного охлаждения обмоток статора и аккумулятора мощностью 82 кВт·ч, способного выдержать 40 минутную спринтерскую гонку. Менее 2,5 секунд требуется, чтобы разогнать электромобиль весом 1,5 тонны до «сотни», его максимальная скорость 300 км/ч.

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Быстрая 900-вольтовая зарядка с максимальной мощностью 350 кВт развивает технологии трехкратного победителя Ле-Мана Porsche 919 Hybrid и позволяет восполнить от 5 до 80% заряда примерно за 15 минут. Важным достоинством является система взаимодействия гидравлического и электрического тормозов с крайне высокой рекуперацией до 800 кВт.

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В деталях применяется армированный натуральными льняными волокнами пластик, при производстве которого выбросы CO 2 на 85% ниже, чем при производстве углепластика. Углепластик используется в конструкции водительской ячейки, которая является автономным модулем и может использоваться в симуляторах, стирая грани между физическими гонками и киберспортом.