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Первый квартал следующего года станет дебютным периодом для игровой графики Intel Arc. Компания выпустит графические ускорители Alchemist как для настольных систем, так и для ноутбуков. Прошедший официальный анонс не раскрыл точных характеристик отдельных моделей, предполагается, что флагманский графический процессор получит по 512 векторных и матричных блоков. Именно такой вариант был протестирован в Geekbench.

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Результаты принадлежат дискретному мобильному графическому ускорителю DG2-512 с тактовой частотой 1800 МГц. Видеокарта тестировалась в составе ноутбука с процессором Intel семейства Tiger Lake-H — Core i7-11800H. В OpenCL видеокарта набрала лишь 34360 баллов. Это достаточно низкий результат, который далек от GeForce RTX 3070 — предполагаемого конкурента будущего флагмана Intel. Результат соответствует видеокартам Radeon RX 570, RX 5500, GeForce GTX 1060, если судить по таблице усредненных данных Geekbench.

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Вероятно, пока у Intel еще не все готово. По информации известного инсайдера Moores Law Is Dead, компания все еще работает над драйверами и пока об успехах в этой работе говорить рано, драйвера далеки от идеала. Это может объяснять такие низкие результаты.