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За последний месяц несколько крупных технологических компаний представили и анонсировали различных роботов. К их числу присоединяется XPeng Robotics, входящая в экосистему XPeng, крупного китайского производителя электромобилей. Накануне XPeng представила умного робота-пони под названием Little White Dragon, сообщает CnEVPost.

Как отмечает компания, Little White Dragon станет первым умным транспортным средством для детей. Робот-пони получил инновационный корпус с тактильным восприятием, уникальную конструкцию суставов-приводов, форму, удобную для посадки, и способен повторить походку реального пони.

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Робот оснащен интеллектуальной системой автономного передвижения автомобильного уровня, она может распознавать окружающие объекты с помощью камер и сканеров LiDAR, выстраивать и корректировать маршруты, отслеживать цели и автоматически преодолевать препятствия. Что немаловажно, робот оснащен функциями голосового взаимодействия, способен распознавать лица, голоса и может выражать эмоции, сам следит за уровнем заряда и заряжается.