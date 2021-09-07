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Microsoft и Take-Two Interactive могут работать над крупной сделкой

По слухам, возможна даже покупка. На это намекает инсайд на блинах.
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В сети активно распространяются слухи о возможной крупной сделке между Microsoft и Take-Two Interactive, компанией, в том числе, владеющей 2K Games, Rockstar Games и являющейся издателем таких легендарных франшиз как Grand Theft Auto, Max Payne, Red Dead Redemption, BioShock и Borderlands.

Scott Graham, Unsplash

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Слухи решил обсудить игровой ресурс Somosxbox, который отметил в своей публикации информацию известного инсайдера индустрии Джеза Кордена (главного редактора Windows Central). Корден в одном из подкастов отмечал, что несколько надежных источников сообщали ему о намерениях Microsoft приобрести Take-Two Interactive. Такая сделка кажется невозможной, Microsoft обладает нужными финансами, но с юридической точки зрения сделка вызывает множество вопросов. Компании могут заключить и другое крупное соглашение, связанное с продвижением Xbox.

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Еще один интересный намек пользователи увидели в Twitter Аарона Гринберга, маркетолога Xbox Games. В 2019 году Гринберг опубликовал в Twitter «инсайд на блинах» — фотография с аппетитными панкейками намекала на логотип студии ZeniMax, которая позже была приобретена Microsoft. В этом же году Гринберг опубликовал аналогичный инсайд, по мнению пользователей, намекающий на Rockstar Games.

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