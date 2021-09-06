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Растущий спрос на полупроводниковую продукцию заставляет производителей стремительно расширять мощности и вкладывать все больше средств в НИОКР. Растущие расходы влияют и на стоимость услуг, регулярно сообщается о повышении цен контрактными производителями, так недавно появилась информация о повышении TSMC цен на производство по передовым технологическим процессам до 20%. По слухам, такое повышение тарифов коснется не всех.

Ряд ресурсов отмечает, что для крупнейших заказчиков TSMC рост цен не будет столь значительным. Как передает тайваньский ресурс TechNews со ссылкой на информацию отраслевого аналитика Лу Синчжи, компания Apple, являясь крупнейшим заказчиком TSMC по самым передовым производственным процессам, получила особые условия — повышение стоимости производства только на 3%. Конкретной информации об условия для других заказчиков не приводится, якобы даже AMD столкнется с повышением на 10...20%. Однако изданием Liberty Times сообщается, что рост цен для AMD составит 5%.