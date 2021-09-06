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Скорость развития систем автономного вождения позволяет предположить, что уже в обозримом будущем на дорогах появится множество беспилотных автомобилей. Когда-то адаптивный круиз контроль стал прорывной технологией, а сегодня автовладельцев уже не удивить функциями контроля полос и даже автопилотом, отмечает ресурс InsideEVs.

Развитие систем автономного вождения тесно связано с развитием беспроводной связи, так внедрение 5G позволит огромному количеству автомобилей общаться между собой и дорожными системами, обрабатывая неподвластный человеческому мозгу объем данных и обеспечивая высочайший уровень безопасности. Безопасность станет настолько высокой, что человека, как менее надежную систему, можно будет отстранить от вождения.

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Green Car Congress со ссылкой на отчет аналитической компании IDTechEx, спрогнозировавшей развитие автономных транспортных средств до середины века, передает, что «К 2050 году они (беспилотные автомобили) смогут удовлетворить мировые потребности в транспорте с менее чем одним столкновением в год», конечно, при условии сохранения тенденции устойчивого развития этого сегмента рынка.

По информации Electrek, уже к 2023 году Tesla может представить полностью автономный бюджетный электромобиль Model 2 стоимостью 25000 долларов США. Для обучения автопилота компания ускоренно наращивает вычислительные мощности и даже разработала собственный чип D1 (Project Dojo) для суперкомпьютеров производительностью более 1 экзафлопса.