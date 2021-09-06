К 2050 году беспилотные автомобили смогут удовлетворить мировые потребности в транспорте
Скорость развития систем автономного вождения позволяет предположить, что уже в обозримом будущем на дорогах появится множество беспилотных автомобилей. Когда-то адаптивный круиз контроль стал прорывной технологией, а сегодня автовладельцев уже не удивить функциями контроля полос и даже автопилотом, отмечает ресурс InsideEVs.
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Развитие систем автономного вождения тесно связано с развитием беспроводной связи, так внедрение 5G позволит огромному количеству автомобилей общаться между собой и дорожными системами, обрабатывая неподвластный человеческому мозгу объем данных и обеспечивая высочайший уровень безопасности. Безопасность станет настолько высокой, что человека, как менее надежную систему, можно будет отстранить от вождения.
Green Car Congress со ссылкой на отчет аналитической компании IDTechEx, спрогнозировавшей развитие автономных транспортных средств до середины века, передает, что «К 2050 году они (беспилотные автомобили) смогут удовлетворить мировые потребности в транспорте с менее чем одним столкновением в год», конечно, при условии сохранения тенденции устойчивого развития этого сегмента рынка.
По информации Electrek, уже к 2023 году Tesla может представить полностью автономный бюджетный электромобиль Model 2 стоимостью 25000 долларов США. Для обучения автопилота компания ускоренно наращивает вычислительные мощности и даже разработала собственный чип D1 (Project Dojo) для суперкомпьютеров производительностью более 1 экзафлопса.
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