В Германии настаивают на семилетнем сроке поддержки смартфонов и планшетов
Развитие технологий ускоряется, производители выпускают новые продукты уже несколько раз за год. Чтобы пользователи охотнее меняли свои гаджеты, их программная поддержка ограничена, также страдает долговечность, поддержка запасными частями для ремонта. Жизненный цикл гаджетов становится короче и все большее их число поступает на свалки, что не соответствует экологическому курсу Евросоюза, который выступает за увеличение сроков поддержки смартфонов и планшетов до 5 лет.
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В Германии, как сообщает Engadget со ссылкой на немецкое издание Heise, теперь настаивают на семилетнем цикле поддержки обновлениями безопасности и выпуском запасных частей для ремонта, сроки ремонта жестко регламентируются. Отмечается, что отраслевая группа DigitalEurope выступает за трехлетний срок поддержки и существенно ограниченный выпуск запасных частей.
В отношении смартфонов средний цикл эксплуатации составляет 2,5-3,5 года. Предложение ЕС может вступить в силу к 2023 году. Ранее уже был принят закон, продлевающий до 10 лет срок ремонта и выпуска запасных частей для некоторых видов электроники и бытовой техники, но смартфонов и гаджетов он не коснулся.
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