Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В Германии настаивают на семилетнем сроке поддержки смартфонов и планшетов

Этот срок больше ранее выдвинутых требований Евросоюза.
[ ] для раздела Блоги
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Развитие технологий ускоряется, производители выпускают новые продукты уже несколько раз за год. Чтобы пользователи охотнее меняли свои гаджеты, их программная поддержка ограничена, также страдает долговечность, поддержка запасными частями для ремонта. Жизненный цикл гаджетов становится короче и все большее их число поступает на свалки, что не соответствует экологическому курсу Евросоюза, который выступает за увеличение сроков поддержки смартфонов и планшетов до 5 лет.

Kilian Seiler, Unsplash  

реклама

 

В Германии, как сообщает Engadget со ссылкой на немецкое издание Heise, теперь настаивают на семилетнем цикле поддержки обновлениями безопасности и выпуском запасных частей для ремонта, сроки ремонта жестко регламентируются. Отмечается, что отраслевая группа DigitalEurope выступает за трехлетний срок поддержки и существенно ограниченный выпуск запасных частей.

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

В отношении смартфонов средний цикл эксплуатации составляет 2,5-3,5 года. Предложение ЕС может вступить в силу к 2023 году. Ранее уже был принят закон, продлевающий до 10 лет срок ремонта и выпуска запасных частей для некоторых видов электроники и бытовой техники, но смартфонов и гаджетов он не коснулся.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

смартфоны электроника
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
35
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
18
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
37
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Zauron
11
Обзор маршрутизатора ASUS 4G-AC86U
6
Days Gone: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
21
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
22
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 22
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 36
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 6600 XT Gaming (ROG-Strix-RX6600XT-O8G-Gaming)
31 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
4 сентября 2021 35

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Остановка добычи Эфира состоится в 2021 году, но эффективность стейкинга Ethereum 2.0 не превысит 5%
73
Добыча Chia Coin полностью потеряла целесообразность, а майнеры продают б/у SSD под видом новых
54
31 смартфон Xiaomi получил официальную стабильную российскую прошивку MIUI 12.5
10
CD Projekt Red рассказала о ходе работы над улучшенной версией The Witcher 3 и Cyberpunk 2077
18
Майнер рассказал о ферме на своей даче, которая приносит $15 000 в криптовалюте ежемесячно
94
В сети Эфира сожгли валюты на сумму $730 млн-курс монеты достиг $4000, увеличив доходность майнинга
10
Процессоры AMD семейства Rembrandt могут дебютировать в январе
35
Цифровое фото собаки породы Сиба-ину с криптовалюты Догикоин продали за 47 400 000 долларов
11
Выход Intel Alder Lake-S 12-го поколения и материнских плат на чипсете Z690 состоится 19 ноября
296
Блогер сравнил графику Battlefield 3 и Battlefield Mobile
2
Перекупщики поднимают цены на первые версии PS5 после скандала с плохим охлаждением новой ревизии
6
Цены видеокарт в Китае пошли вверх — повышение достигает почти $100, подорожала даже GTX 1050
17
Цены на Radeon RX 6600 в первых магазинах превышают 600 долларов США
75
DICE показала геймплей Battlefield 2042 за четырёх специалистов
7
Античит Valorant не дает запустить игру на Windows 11 без TPM 2.0
16
Павел Дуров обвинил Apple и Google в захвате контроля над цифровым миром
21
Сила природы и магия превращения от Друида — в новом рекламном ролике Diablo II: Resurrected
1
Абсолютный рекорд 3DMark2001 SE неожиданно обновлён с использованием Intel Rocket Lake-S
17
Xiaomi выпустила глобальные прошивки MIUI 12.5 Enhanced Edition
+
Первая ракета украинского Илона Маска (Макса Полякова) взорвалась через 2 минуты после старта
15

Популярные статьи

Пожизненная лицензия на Windows 10 менее чем за 1 000 рублей на первой распродаже осени
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
18
Считаем видеокарты по осени
57
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
35
Вспоминаем Wolfenstein II: The New Colossus. Часть вторая. Америка свободна
11
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Краткий обзор игры Aliens: Fireteam Elite
5

Сейчас обсуждают

Xenos_One
10:59
носы у всех разные, у одного 2 дырочки, а у неготорых .... А если серьезно, ну что поделать, нет уменя RTX3090, я бы даже был очень рад 2080Ti =) но они все рабы и трудятся на фермах у господ. (с) Бы...
Считаем видеокарты по осени
Xenos_One
10:54
а ЧИ@ похуду все слилась )) пора идти за HDD
Считаем видеокарты по осени
Xenos_One
10:53
Скоро только уборщица в ДНС будет свидетелем видеокарт на полках и то ночью, когда под утро все скупят майнеры =)
Считаем видеокарты по осени
Михаил
10:52
Не все так прекрасно на этих дешевых материнских платах господа. Тонкий текстолит, рядом с процессорным гнездом элементы типа конденсаторов, проблема питания мощных карт. Нет охлаждения врм, также на ...
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
MriS
10:51
10 и 11 поколения хватит на пару лет легко)) Норм процы и доски выходят под конец жизни сокета, может и три придется подождать. На АМ4 жаждали долго zen3 и дождались.
Intel рассчитывает на собственный «эффект Zen» с будущими архитектурами
Михаил
10:50
Недостатки Мать отказывается работать в ос на родных дровах geforce 1080. Подробности в комменте. Комментарий Стартонула на 10700f и f2 биосе с коробки, работало все отлично до тех пор пока винда не ...
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Dmitry Uzackov
10:49
Также надо майнерами можешь пошутить, но пока рано
Добыча Chia Coin полностью потеряла целесообразность, а майнеры продают б/у SSD под видом новых
DarkShaman
10:48
Жалкие 250Вт, когда современные топы имеют тдп в 400+ это несомненно печка. Очнись. Кстати, те же 250Вт были у 980Ти, а до этого у прошлых флагманов
Майнеры подняли цены на GeForce GTX 1080 Ti – выбираем самую быструю видеокарту до $1000
i_ran_past
10:48
Вопрос в кабеле который выдержит 100 кВт и в получении разрешения на такую мощность
Майнер рассказал о ферме на своей даче, которая приносит $15 000 в криптовалюте ежемесячно
Михаил
10:48
Комментарий Всё очень узко: мне так и не удалось установить на неё нормальное охлаждение "башню", так как крепежные скобы хотя бы, с одной стороны, но натыкались, или на резисторы на плате, или на пам...
Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: сентябрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем