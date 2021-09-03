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Илон Маск назвал Cybertruck сбоем в матрице и машиной для Нео

Но увидеть пикап в действии мы сможем не скоро.
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После финансового отчета Tesla за второй квартал стало известно о переносе производства Cybertruck на 2022 год. Компания не смогла уложиться в установленные сроки из-за недостатка новых аккумуляторных ячеек, необходимости реализации новых производственных процессов и задержек с утверждением инженерного проекта, отмечает ресурс Electrek, которому также стали известны детали недавнего совещания Илона Маска с сотрудниками компании.

Veer Chudasama, Pixabay

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Сообщается, что Tesla не рассчитывает начать производство Cybertruck до конца 2022 года. Кроме этого, Илон Маск подчеркнул высокую сложность быстрого наращивания объемов производства из-за большого количества новых технологий в Cybertruck. На требуемый уровень вряд ли удастся выйти до конца 2023 года. Генеральный директор Tesla подчеркнул необычность Cybertruck, назвав его автомобилем Нео (главный герой серии фильмов «Матрица»). «Это будет необычный проект. Словно сбой в Матрице. Как если бы у Нео была машина», — цитирует Маска ресурс Electrek.

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