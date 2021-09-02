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Samsung представила первый в отрасли 200 МП датчик изображения для камер мобильных устройств

ISOCELL HP1 компактен, обладает огромным разрешением и уникальной технологией объединения пикселей.
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Компания Samsung первой в отрасли представляет датчик изображения с разрешением 200 мегапикселей. Это ISOCELL HP1, доступный для применения в портативных устройствах за счет своих компактных размеров. Сенсорная матрица состоит из пикселей размером 0,64 микрометров, что гарантирует сохранение четкости деталей даже при кадрировании и масштабировании.

Источник изображения: Samsung Electronics

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В условиях слабой освещенности качество снимков позволит сохранить технология ChameleonCell, которая динамически объединяет соседние пиксели в группы 2×2 или 4×4, в последнем случае 16 пикселей объединяются в один размером 2,56 микрометров, что позволяет повысить чувствительность и улавливать гораздо больше света.

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Возможности видеосъемки ISOCELL HP1 также находятся на высочайшем уровне. Поддерживается запись видео в разрешении 8K с частотой кадров 30 FPS. Видео 8K получается при работе сенсора в разрешении 50 МП, когда пиксели объединяются в группы 2×2.

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