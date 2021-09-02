Майнерская NVIDIA CMP 170HX с HBM2 памятью и чипом A100 выдает 165 мегахешей в Ethash
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Видеокарта для майнинга NVIDIA CMP 170HX уже находится в руках энтузиастов. Официальной информации о продажах пока нет, но судя по всему, модель уже полностью готова и ждать поставок осталось недолго. Видеокарта подтвердила свою высокую производительность и эффективность в ряде испытаний Ethash, Kawpow, Octopus. В майнинге Ethereum хешрейт достиг 164 мегахешей в секунду при энергопотреблении 250 Вт, после небольших оптимизаций 158 мегахешей при 190 Вт. В Kawpow хешрейт достиг 52 мегахешей, в Octopus — 68.
Достойный результат, который получен благодаря применению памяти типа HBM2 с общей шиной 4096 бит и пропускной способностью практически 1,5 ТБ в секунду! Видеокарта является родственницей профессиональной модели NVIDIA A100 с урезанным графическим процессором Ampere A100 и аналогичной пассивной системой охлаждения. Количество CUDA-ядер 4480, частоты от 1140 до 1410 МГц.
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По мнению автора тестирования, «графическая карта, разработана для алгоритмов, чувствительных к пропускной способности памяти и времени ожидания, таких как алгоритм Ethash». Разгон и тонкая настройка пока недоступны, не позволяет ранняя версия BIOS.
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