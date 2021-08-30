Появился ранний список материнских плат ASRock и NZXT на базе чипсетов Intel 600 серии
Продажи первых процессоров и материнских плат Intel LGA1700 могут начаться в ноябре. Недавно список наборов системной логики 600-серии смогли извлечь из драйвера Intel, теперь ресурс VideoCardz публикует список материнских плат, которые готовит компании ASRock и NZXT. Список подтверждает именование чипсетов и сообщает, какие модели готовят компании.
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Как отмечает VideoCardz, в списке нет высококлассных серий Taichi, Aqua и OC Formula, что может говорить о продолжающейся разработке. Это сложные и имиджевые продукты, где инженеры должны показать все свое мастерство. ASRock готовит большое количество вариантов материнских плат Z690 Phantom Gaming 4: с беспроводными сетевыми интерфейсами, в форм-факторе ITX и с Thunderbolt 4. Сразу стоит отметить, что в ITX формате будут доступны платы на базе всех чипсетов.
Также в раннем списке Z690 PG Velocita и PG Riptide, Extreme и Steel Legend, последние будут доступны с сетевыми картами WiFi 6E. ASRock представит серию PRO RS на базе чипсетов Z690 и B660, Pro 4 для серий B660 и H610 начального уровня. Ожидаются и бюджетные модели серии H и C.
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