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Обозначения чипсетов Intel 600 серии обнаружили в новом драйвере

Доступно 11 версий чипсетов для платформы LGA1700.
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Обновленный набор драйверов для чипсетов раскрыл кодовые обозначения наборов системной логики Intel 600-серии для высокопроизводительных платформ, рабочих станций и настольных систем. Информацию обнаружил энтузиаст @9550pro и поделился ей в своем Twitter

Оригинальное фото Michael Dziedzic, Unsplash

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Как отмечает ресурс Wccftech, буквенное обозначение позволяет соотнести каждый чипсет с его сегментом, так буквой X обозначаются чипсеты для высокопроизводительных платформ, Z производительные настольные платформы для потребителей, W рабочие станции. Затем следуют корпоративные, бюджетные, начальные и встраиваемые платформы Q, H, B, R, E. Ниже приведена таблица с разделением обнаруженных чипсетов по предполагаемым категориям.

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Исходя из ранее появившейся информации, в потребительском сегменте первыми на рынке появятся материнские платы на базе Z690. Они предложат поддержку DDR5, к выпуску которой основные производители уже готовы, первые наборы даже были замечены в продаже. В следующем году ожидаются более простые решения с поддержкой DDR4.

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