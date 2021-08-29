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В новой версии PlayStation 5 уменьшили радиатор системы охлаждения

Температуры ожидаемо стали несколько выше.
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В начале недели сообщалось о появлении в продаже новой версии игровой консоли PlayStation 5 на рынках Австралии и Японии. Позже эта версия должна быть представлена во всем мире. Сначала существенных изменений никто не заметил, говорилось лишь о доработанном креплении подставки, которое стало удобнее и позволяет забыть о дополнительных инструментах. Однако были и тревожные знаки — вес консоли уменьшился на 300 грамм. Теперь стало известно за счет чего.

Новая версия PlayStation 5 с кодовым обозначением на коробке CFI-1100B попала в руки YouTube блогеру Остину Эвансу и была разобрана. В быстром сравнении моделей удалось зафиксировать на 2…3 градуса большую температуру новой версии, а при разборке открылось главное — упрощенная система охлаждения.

Источник изображения: YouTube Austin Evans
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Визуально изменения достаточно существенны, уменьшился радиатор и толщина тепловых трубок, что специалист также подчеркнул в комментарии к видео. К сожалению, авторы не изучили обратную сторону платы, которая закрывает чипы памяти. Как ранее отмечал Стив Берк с YouTube канала Gamers Nexus, у PlayStation 5 есть проблемы с нагревом памяти. Выштамповка на задней пластине немного изменилась, изменилось ли что-то под ней — пока осталось неизвестным.

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Red Cat
09:18
Нет
Норман Ридус намекнул на продолжение Death Stranding
Xrona666
09:18
Можно и при 300 ватт температуру в минус уронить. Смекашь?
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
LoL
09:18
На 56 секунд, чтобы бенчи проходить для галочки)) ПЛ4 вообще на 10мс может вжарить за 400. И это сток. И не надо фантазий про свои pl2=pl1+25%))
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Max Gudov
09:15
Ну, кому как, мне 4К не уперлось, мне важнее плавность, поэтому сижу с моником 1080 с 280 герцами, а тут уже проц значительно влияет.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
LoL
09:15
Могут, но не в стоке. Смех, когда у 65 ваттного процессора жор за 200 по умолчанию, с пиками ПЛ4 за 400))
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
MriS
09:14
В играх от вк же зависит и разрешения, в 4к может хватить 30 ватт)
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Руслан Черванёв
09:13
А ты уверен что ты учил "правильную" историю в школе? Изучив Мировую историю в российских школах, не означает что ты теперь все знаешь. Почитай, допустим, исторические учебники американских или тех же...
Оцениваем Battlefield V. Снова Вторая мировая
LoL
09:13
Что что, а мощность у интела уже года 3 далеко за 200 ватт. Пора бы и привыкнуть.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Max Gudov
09:13
140-160 я указал при разгоне через Dynamic mode или Turbo с адаптивным вольтажом, чтоб в играх была максимальная производительность, а в тяжелых задачах было снижение частот. Для стоковых частот можно...
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
LoL
09:11
Нанометры не нанометры, градусы не градусы, ядра не ядра... Самое неоднозначное изделие Интел со времён п4.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
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