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В начале недели сообщалось о появлении в продаже новой версии игровой консоли PlayStation 5 на рынках Австралии и Японии. Позже эта версия должна быть представлена во всем мире. Сначала существенных изменений никто не заметил, говорилось лишь о доработанном креплении подставки, которое стало удобнее и позволяет забыть о дополнительных инструментах. Однако были и тревожные знаки — вес консоли уменьшился на 300 грамм. Теперь стало известно за счет чего.

Новая версия PlayStation 5 с кодовым обозначением на коробке CFI-1100B попала в руки YouTube блогеру Остину Эвансу и была разобрана. В быстром сравнении моделей удалось зафиксировать на 2…3 градуса большую температуру новой версии, а при разборке открылось главное — упрощенная система охлаждения.

Источник изображения: YouTube Austin Evans анонсы и реклама RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет Слив 9700K за копейки со скидкой 19% RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Визуально изменения достаточно существенны, уменьшился радиатор и толщина тепловых трубок, что специалист также подчеркнул в комментарии к видео. К сожалению, авторы не изучили обратную сторону платы, которая закрывает чипы памяти. Как ранее отмечал Стив Берк с YouTube канала Gamers Nexus, у PlayStation 5 есть проблемы с нагревом памяти. Выштамповка на задней пластине немного изменилась, изменилось ли что-то под ней — пока осталось неизвестным.

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