Mionix возвращается к развитию премиальной периферии и обновляет свои лучшие игровые мыши и ковры
Достаточно известный шведский производитель компьютерной периферии, компания Mionix, возвращается к своему первоначальному курсу. Как отмечает ресурс Sweclockers, в прошлом компания начала экспериментировать с целью охвата большей аудитории, в результате коллектив столкнулся с разногласиями, сменой руководства, потерей клиентской базы. Теперь основатель компании Питер Нигрен возвращается на пост генерального директора и возвращает Mionix к истокам, к производству премиальной периферии для геймеров.
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Первый шаг — выпуск обновленных моделей зарекомендовавших себя игровых мышей Naos, Castor, Avior и ковриков Alioth. Новые версии получили приставку Pro. Мыши оснащены оптическим сенсором PixArt PMW 3370 с максимальным разрешением 19000 DPI, ARM процессором и 128 КБ памяти. Среди всего прочего, компания отмечает наличие качественных тефлоновых ножек с низким коэффициентом трения, ультра-гибкого кабеля, переключателей Kailh на 80 млн нажатий и энкодера колеса Alps. Стоимость моделей составляет €70. Коврики Alioth водонепроницаемы, имеют толщину 3 мм и доступны в различных размерах вплоть до 1600×800 мм. Стоимость варьируется от €15 до €70.
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