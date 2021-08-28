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Китайские производители обсуждают существенное снижение поставок видеокарт NVIDIA в сентябре

После ситуация может улучшиться, но это не точно.
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Китайский ресурс ITHome сообщил о провале в поставках видеокарт GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060 в сентябре. Поставки сократятся на 50% как минимум до конца месяца. Информация поступает из закрытого местного форума Board Channels, который объединяет поставщиков и работников компаний-партнеров NVIDIA по производству видеокарт. Есть и обнадеживающие новости, после сентября ситуация должна наладиться и объемы поставок не только вернутся к прежним показателям, но и немного увеличатся.

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По информации VideoCardz, полученной ресурсом из собственных источников, сторонние производители ожидают снижения поставок комплектов с графическими процессорами от NVIDIA не только для RTX 3060, но и для всех других моделей. Связано это с увеличением вспышек COVID-19 в Китае и ужесточением карантинных мер. Неизвестно, окажут ли ограничения глобальное влияние на компании или коснутся только некоторых производственных линий.

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Проблемы отразятся на всех рынках, судя по всему, нужно ожидать существенный рост цен на видеокарты, которые и так выше рекомендованных. Несмотря на возможное улучшение поставок после сентября, цены снова будут стабилизироваться продолжительное время.

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kalakawa
11:45
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Китайские производители обсуждают существенное снижение поставок видеокарт NVIDIA в сентябре
hammer.77
11:45
В желании поднять цены и соответственно заработать валят на все что угодно. Ну куда уже можно задирать цены. Мало вам суки !!??
Китайские производители обсуждают существенное снижение поставок видеокарт NVIDIA в сентябре
Виктор Шторм
11:44
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Вскукарек Интелбоев
11:30
Без увеличения тдп причём
Следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет выпускаться по 5-нм технологии
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