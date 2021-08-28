Китайские производители обсуждают существенное снижение поставок видеокарт NVIDIA в сентябре
Китайский ресурс ITHome сообщил о провале в поставках видеокарт GeForce RTX 3060 Ti и RTX 3060 в сентябре. Поставки сократятся на 50% как минимум до конца месяца. Информация поступает из закрытого местного форума Board Channels, который объединяет поставщиков и работников компаний-партнеров NVIDIA по производству видеокарт. Есть и обнадеживающие новости, после сентября ситуация должна наладиться и объемы поставок не только вернутся к прежним показателям, но и немного увеличатся.
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По информации VideoCardz, полученной ресурсом из собственных источников, сторонние производители ожидают снижения поставок комплектов с графическими процессорами от NVIDIA не только для RTX 3060, но и для всех других моделей. Связано это с увеличением вспышек COVID-19 в Китае и ужесточением карантинных мер. Неизвестно, окажут ли ограничения глобальное влияние на компании или коснутся только некоторых производственных линий.
Проблемы отразятся на всех рынках, судя по всему, нужно ожидать существенный рост цен на видеокарты, которые и так выше рекомендованных. Несмотря на возможное улучшение поставок после сентября, цены снова будут стабилизироваться продолжительное время.
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