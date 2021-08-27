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Несмотря на сложную обстановку, в следующем году мы должны увидеть новое поколение видеокарт AMD Radeon на базе архитектуры RDNA3 и 5 нм техпроцесса. По слухам, следующее поколение частично может быть основано на обновленных версиях графических процессоров RDNA2, которые переведут на 6 нм техпроцесс TSMC, совместимый с 7 нм и предлагающий на 18% большую плотность.

Обновленные модели займут нишу бюджетных и средне-бюджетных решений. Это предположение может подтверждаться обновлением для открытого графического драйвера AMDGPU, в котором ресурс Phoronix обнаружил множество новых идентификаторов PCI ID для уже выпущенных видеокарт.

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Сообщается о 17 новых идентификаторах: по 5 идентификаторов для моделей на базе графических процессоров Sienna Cichlid и Navy Flounder, которые известны как Navi 21 и Navi 22, а также 7 для Dimgrey Cavefish или Navi 23. Уточняется, что идентификаторы могут быть также зарезервированы для новых партнерских моделей, инженерных моделей или добавлены на всякий случай, для возможных, но пока незапланированных моделей.