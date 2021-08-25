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Компания EVGA спустя долгое время возвращается к производству материнских плат для процессоров AMD и радует экстремальной версией на базе чипсета X570S в семействе DARK. В начале июля оверклокер Винсент Kingpin Люсидо поделился фотографией тыльной стороны платы, затем интерес к EVGA X570 DARK подогревали впечатляющими результатами разгона процессоров Ryzen. Наконец, сегодня было опубликовано первое полноценное фото.

Сокет со слотами памяти развернут, последние переехали в верхнюю часть платы, вероятно, для оптимизации разводки. На каждом канале памяти присутствует только по одному модулю. Угловые коннекторы питания, встроенные переключатели, дисплеи для отображения POST кодов и точки измерения напряжения — есть все для удобства сборки открытого стенда и разгона.

TechPowerUp Источник изображения: KINGPIN (Facebook) анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Судя по фото, на плате присутствует два разъема PCIe 4.0, два разъема M.2, которые вместе с чипсетом накрыты массивной системой охлаждения. Пока EVGA не раскрывает стоимость, дату начала продаж и точные характеристики. Стоимость EVGA Z590 DARK составляет $600.