Опубликовано первое фото материнской платы EVGA X570 DARK для платформы AMD AM4
Компания EVGA спустя долгое время возвращается к производству материнских плат для процессоров AMD и радует экстремальной версией на базе чипсета X570S в семействе DARK. В начале июля оверклокер Винсент Kingpin Люсидо поделился фотографией тыльной стороны платы, затем интерес к EVGA X570 DARK подогревали впечатляющими результатами разгона процессоров Ryzen. Наконец, сегодня было опубликовано первое полноценное фото.
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Сокет со слотами памяти развернут, последние переехали в верхнюю часть платы, вероятно, для оптимизации разводки. На каждом канале памяти присутствует только по одному модулю. Угловые коннекторы питания, встроенные переключатели, дисплеи для отображения POST кодов и точки измерения напряжения — есть все для удобства сборки открытого стенда и разгона.
Судя по фото, на плате присутствует два разъема PCIe 4.0, два разъема M.2, которые вместе с чипсетом накрыты массивной системой охлаждения. Пока EVGA не раскрывает стоимость, дату начала продаж и точные характеристики. Стоимость EVGA Z590 DARK составляет $600.
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