Samsung может удаленно блокировать функционал своих телевизоров
Компания Samsung заблокировала телевизоры, украденные из распределительного центра во время массовых беспорядков в Южной Африке, сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании, где в общих чертах описывается принцип работы системы.
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Оказывается, Samsung может удаленно заблокировать телевизор, для этого разработана функция обеспечения безопасности TV Block, которая проверяет, получен ли телевизор законным путем. Исходя из описания, механизм проверки достаточно прост и предполагает поиск серийного номера телевизора в базе данных украденных устройств. Конечно, для проверки требуется подключение к интернету.
Технология предустановлена на всех телевизорах Samsung и изначально предназначена для противостояния созданию вторичных рынков для нелегального сбыта товаров. Ошибочную блокировку можно снять, для этого придется обратиться в Samsung и предоставить документы, доказывающие покупку. Как отмечается Bleeping Computer, время на обращение ограничено — 48 часов с момента блокировки.
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