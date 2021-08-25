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Компания Samsung заблокировала телевизоры, украденные из распределительного центра во время массовых беспорядков в Южной Африке, сообщает The Verge со ссылкой на заявление компании, где в общих чертах описывается принцип работы системы.

Оказывается, Samsung может удаленно заблокировать телевизор, для этого разработана функция обеспечения безопасности TV Block, которая проверяет, получен ли телевизор законным путем. Исходя из описания, механизм проверки достаточно прост и предполагает поиск серийного номера телевизора в базе данных украденных устройств. Конечно, для проверки требуется подключение к интернету.

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Технология предустановлена на всех телевизорах Samsung и изначально предназначена для противостояния созданию вторичных рынков для нелегального сбыта товаров. Ошибочную блокировку можно снять, для этого придется обратиться в Samsung и предоставить документы, доказывающие покупку. Как отмечается Bleeping Computer, время на обращение ограничено — 48 часов с момента блокировки.