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Intel Core i7-12700 догоняет AMD Ryzen 7 5800X в тестировании Geekbench

Новинка Intel дышит в затылок своему конкуренту.
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Процессор Intel Core i7-12700 отметился в бенчмарке Geekbench достаточно неплохими результатами. Максимальная частота представителя Alder Lake-S приблизилась к отметке 4,8 ГГц при базовом ее показателе 2,1 ГГц. Вероятно, верно определить количество ядер программное обеспечение не смогло, пока Geekbench учитывает количество быстрых ядер, которых у модели 8. Официально конфигурация процессора неизвестна, по предположениям, она будет также включать 4 эффективных ядра, а значит количество потоков должно быть равно 20.

Источник: Geekbench

Оценка Core i7-12700 в однопоточном тесте составила 1595 баллов, в многопоточном — 10170 баллов. Ресурс VideoCardz сравнил производительность с результатами процессоров текущего поколения. Выбранные для сравнения данные показали 15% увеличение производительности в многопотоке относительно Core i7-11700. В сравнении с 8-ядерным и 16-поточным Ryzen 7 5800X новинка на 5% медленнее в однопоточных задачах и на 2% в многопоточных. Результат неплохой и он наверняка улучшится к релизу.

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