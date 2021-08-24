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Инструменты разгона видеокарт Intel Arc будут доступны в пользовательском интерфейсе драйвера

Компания позаботилась об энтузиастах.
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Игровые видеокарты Intel Arc появятся в первом квартале следующего года, недавно компания официально раскрыла первые подробности о будущих продуктах, перечислив главные особенности архитектуры и поддерживаемых технологий. Нас ожидает поддержка всех возможностей DirectX 12 Ultimate, трассировка лучей, умное масштабирование изображения XeSS и многое другое. Дополнительная информация обо всем этом появилась сегодня в блоге Intel на платформе Medium.

Оригинальное фото Simon, Pixabay

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В публикации Роджера Чендлера, вице-президента Intel и генерального менеджера по продуктам и решениям клиентской графики, также отмечается, что большая работа была проведена над драйверами. С момента релиза в них появятся функции для создателей игрового контента: «… мы разрабатываем широкие возможности для записи, которые используют наше производительное оборудование для обработки и кодирования видео. Среди них виртуальная камера с поддержкой искусственного интеллекта и запись игровых моментов, которая сохранит ваши наилучшие эпизоды».

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Компания не забыла и про энтузиастов. Неизвестно, реализуют ли сторонние разработчики утилит для разгона поддержку видеокарт Intel Arc на релизе, но беспокоиться не нужно, весь функционал будет доступен в драйверах: «Мы интегрируем управление разгоном в пользовательский интерфейс драйвера, чтобы предоставить энтузиастам инструменты, необходимые для достижения предельных возможностей оборудования».

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