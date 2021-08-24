Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Игровые видеокарты Intel Arc появятся в первом квартале следующего года, недавно компания официально раскрыла первые подробности о будущих продуктах, перечислив главные особенности архитектуры и поддерживаемых технологий. Нас ожидает поддержка всех возможностей DirectX 12 Ultimate, трассировка лучей, умное масштабирование изображения XeSS и многое другое. Дополнительная информация обо всем этом появилась сегодня в блоге Intel на платформе Medium.

Pixabay Оригинальное фото Simon реклама

В публикации Роджера Чендлера, вице-президента Intel и генерального менеджера по продуктам и решениям клиентской графики, также отмечается, что большая работа была проведена над драйверами. С момента релиза в них появятся функции для создателей игрового контента: «… мы разрабатываем широкие возможности для записи, которые используют наше производительное оборудование для обработки и кодирования видео. Среди них виртуальная камера с поддержкой искусственного интеллекта и запись игровых моментов, которая сохранит ваши наилучшие эпизоды».

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Компания не забыла и про энтузиастов. Неизвестно, реализуют ли сторонние разработчики утилит для разгона поддержку видеокарт Intel Arc на релизе, но беспокоиться не нужно, весь функционал будет доступен в драйверах: «Мы интегрируем управление разгоном в пользовательский интерфейс драйвера, чтобы предоставить энтузиастам инструменты, необходимые для достижения предельных возможностей оборудования».