При подключении Radeon RX 6600 XT к PCIe Gen2 можно потерять треть FPS в 1080p
Видеокарта Radeon RX 6600 XT среднего сегмента поддерживает только 8 линий PCIe. Такое решение использовалось и ранее, например, в Radeon RX 5500 XT предыдущего поколения. Если подключать видеокарту к разъему PCIe Gen4, то все будет в порядке, как на производительности скажутся интерфейсы предыдущих поколений — выяснил ресурс TechPowerUp.
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Тестирование охватывало большой набор игр, проводилось в трех разрешениях и для четырех различных конфигураций PCIe, когда пропускная способность соответствовала версиям интерфейса 1.1, 2.0, 3.0 и 4.0. Сравнивая PCIe Gen3 и Gen4 в разрешении 1080p, целевом для Radeon RX 6600 XT, не во всех играх можно увидеть разницу, обычно она колеблется в районе 2…3%.
Есть более чувствительные проекты, в которых разница достигает 7%: Battlefield V, Death Stranding. Самый большой негативный отклик в Hitman 3 — 13%. Дальнейшее сравнение показывает, что в играх, устойчивых к понижению пропускной способности, FPS снижается минимально, в чувствительных проектах разрыв ожидаемо увеличивается, в Battlefield V и Death Stranding до 14…20%, в Hitman 3 до 35%, при сравнении PCIe Gen2 и Gen4. PCIe 1.1 снижает производительность уже в большинстве игр.
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В среднем PCIe Gen3 теряет относительно Gen4 около 2%, Gen2 уже 7%, а Gen1.1 — 17%. При этом экстраполяция данных показывает, что полноценный PCIe 4.0 с 16 линиями принес бы Radeon RX 6600 XT только 1% производительности.
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